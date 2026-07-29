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Palamu News: पलामू में रेलवे वैगन उत्पादन इकाई स्थापित हो: सांसद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
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Palamu News: पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने लोकसभा में रेलवे वैगन उत्पादन इकाई और मेगा वैगन अनुरक्षण कार्यशाला की स्थापना का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पलामू और गढ़वा जिले औद्योगिक दृष्टि से उपेक्षित हैं, जिससे युवाओं को पलायन करना पड़ता है। रेलवे वैगन इकाई से क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

Palamu News: पलामू में रेलवे वैगन उत्पादन इकाई स्थापित हो: सांसद

Palamu News: मेदिनीनगर, संवाददाता। पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने बुधवार को लोकसभा में नियम 377 के तहत पलामू जिले में रेलवे वैगन उत्पादन इकाई एवं मेगा वैगन अनुरक्षण (पीओएच/आरओएच) कार्यशाला की स्थापना का मुद्दा उठाया।उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर तथा व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर इस प्रस्ताव पर सकारात्मक निर्णय लेने का अनुरोध किया है। सांसद ने लोकसभा में कहा कि पलामू एवं गढ़वा जिले झारखंड के सबसे पिछड़े तथा औद्योगिक दृष्टि से उपेक्षित क्षेत्रों में शामिल हैं। स्थानीय स्तर पर रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में युवाओं को अन्य राज्यों में पलायन करना पड़ता है, जिससे क्षेत्र की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि झारखंड, भारतीय रेल के लिए, देश के प्रमुख माल ढुलाई राज्यों में शामिल है और कोयला परिवहन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बावजूद राज्य में अब तक रेलवे की कोई बड़ी वैगन उत्पादन इकाई स्थापित नहीं की गई है। सांसद ने पलामू जिले के गढ़वा रोड एवं जपला रेलवे स्टेशन को इस परियोजना के लिए उपयुक्त स्थान बतातो हुए कहा दोनों स्थानों पर रेलवे की पर्याप्त भूमि उपलब्ध है तथा दोनों स्टेशन सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) के कोयला क्षेत्रों से जुड़े प्रमुख मालवाहक रेल मार्ग पर स्थित हैं。

अवसर और चुनौतियाँ

सांसद ने कहा कि भारतीय रेल को वर्तमान में वैगनों के पीरियॉडिक ओवरहॉल (पीओएच) एवं रूटीन ओवरहॉल (आरओएच) के लिए पर्याप्त क्षमता के अभाव का सामना करना पड़ रहा है। पलामू में मेगा अनुरक्षण कार्यशाला स्थापित होने से वैगनों के रखरखाव में तेजी आएगी, परिचालन क्षमता और सुरक्षा में सुधार होगा तथा माल परिवहन व्यवस्था अधिक प्रभावी बनेगी। उन्होंने रेल मंत्री से गढ़वा रोड अथवा जपला रेलवे स्टेशन पर रेलवे वैगन उत्पादन इकाई या मेगा वैगन अनुरक्षण कार्यशाला की स्थापना के प्रस्ताव पर गंभीरतापूर्वक विचार करने का आग्रह किया है।

सांसद का सुझाव

फोटो--सांसद विष्णु दयाल राम

सामान्य प्रश्न

पलामू में रेलवे वैगन उत्पादन इकाई की स्थापना का उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाना और आर्थिक स्थिति में सुधार करना है।
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