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Palamu News: महिला रेलकर्मी के घर से आठ लाख की संपत्ति चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
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Palamu News: मेदिनीनगर में एक रेलवे कर्मचारी की संपत्ति से करीब आठ लाख रुपये की नकदी और जेवरात चोरी हो गई। महिला सरिता देवी ने शहर थाना में आवेदन दिया है। वह अपने बच्चों के साथ किराए पर रहती हैं। चोरी के समय वह ड्यूटी पर थीं और जब लौटीं तो घर का ताला खुला मिला।

Palamu News: महिला रेलकर्मी के घर से आठ लाख की संपत्ति चोरी

Palamu News: मेदिनीनगर। शहर थाना क्षेत्र के नई मोहल्ला स्थित एक किराये के मकान में रहने वाली महिला रेलकर्मी के घर से करीब आठ लाख रुपये की नकदी, जेवरात की चोरी हुई है। भुक्तभोगी बिहार राज्य के रहने वाली महिला सरिता देवी शहर थाना में शनिवार के शाम में आवेदन दी है। शहर थाना प्रभारी ज्योति लाल रजवार ने बताया कि अब तक आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। महिला के अनुसार आवेदन में उन्होंने बताया है कि नई मोहल्ला में अनिल अग्रवाल के मकान में अपने दो बच्चों के साथ किराये पर रहती हैं। शनिवार सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद वह सुबह आठ बजे घर में ताला लगाकर ड्यूटी पर चली गई थीं।

दोपहर करीब दो बजे लौटने पर घर का ताला खुला मिला। अंदर जाने पर दोनों अलमारियां खुली थीं और सामान बिखरा पड़ा था। जांच करने पर अलमारी से 40 हजार रुपये नकद, दो एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, रेलवे पहचान पत्र, वोटर आईडी समेत सोने-चांदी के कई आभूषण गायब मिले। चोरी गए जेवरों में सोने के बेजर, कान के टप, जितिया, टीका, अंगूठी, मंगलसूत्र तथा बच्चों के चांदी के बाला और पायल शामिल हैं। चोरी गई संपत्ति की कुल कीमत करीब आठ लाख रुपये है।

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