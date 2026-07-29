Palamu News: हरिहरगंज ऑटो स्टैंड में सार्वजनिक शौचालय व स्नान घर का लोकार्पण

Palamu News: हरिहरगंज, प्रतिनिधि।‌ आम सुविधाओं के विकास के क्रम में हरिहरगंज सिटी के ऑटो स्टैंड में 34 लाख रुपये की लागत से बने सार्वजनिक शौचालय व स्नानाघर का बुधवार को लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही नगर पंचायत की ओर से निर्मित सार्वजनिक शौचालय व स्नानघर आम लोगों के उपयोग के लिए उपलब्ध हो गया। नगर पंचायत की अध्यक्ष शीला चौधरी, उपाध्यक्ष सुशील कुमार रवि, सांसद प्रतिनिधि राजीव रंजन, विधायक प्रतिनिधि महेंद्र यादव तथा नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी फैजूर रहमान ने संयुक्त रूप से लोकार्पण किया। नगर अध्यक्ष ने कहा जन सुविधाओं का तेजी से विकास और आधारभूत संरचनाओं का निर्माण उनकी प्रथमिकता है।

इस दिशा में प्रयास शुरू कर दिया गया है। कार्यपालक पदाधिकारी फैजूर रहमान ने कहा कि शहर में सार्वजनिक शौचालय नहीं होने से आम लोगों, यात्रियों और विशेष रूप से ऑटो चालकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने बताया कि नगर पंचायत शहर के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने तथा नागरिक सुविधाओं का विस्तार करने के लिए लगातार प्रयासरत है। यह सार्वजनिक सुविधा लोगों को स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने में सहायक होगी।शौचालय के संचालक अरुण गुप्ता ने बताया कि परिसर में 10 शौचालय, तीन स्नानघर तथा एक विश्राम हॉल बनाया गया है, जहां जरूरतमंद लोग ठहर भी सकेंगे। महिलाओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था की गई है। दिव्यांगजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष कंबोड सीट भी लगाई गई है। शौचालय उपयोग तथा स्नान के लिए 10-10 शुल्क निर्धारित किया गया है। लोकार्पण समारोह में सिटी मैनेजर नजीबुल्लाह अंसारी, वार्ड पार्षद कृष्ण कुमार क्रांतिकारी, अवधेश मेहता, अमरजीत यादव, त्रिपुरारी राम, गुड्डू सिंह, सुनील स्वर्णकार, पवन पासवान, असलम साईं सहित नगर पंचायत के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, ऑटो चालक और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे।