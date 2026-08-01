Palamu News: जन समाधान दिवस में 18 मामलों का निष्पादन
Palamu News: मेदिनीनगर के चैनपुर प्रखंड में जन समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं के आवेदन अधिकारियों को दिए। प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी ने 36 आवेदन प्राप्त किए, जिनमें से 16 का तत्काल समाधान किया गया। बाकी मामलों को शीघ्र सुलझाने का आश्वासन दिया गया।
Palamu News: मेदिनीनगर। चैनपुर प्रखंड सभागार में शनिवार को जन समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इसमें में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेते हुए विभिन्न समस्याओं से संबंधित आवेदन अधिकारियों को सौंपे। प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रदीप कुमार दास एवं अंचलाधिकारी सत्यम कुमार ने लोगों की समस्याएं सुनीं और कई मामलों का मौके पर ही समाधान कराया। जन समाधान दिवस में जन्म प्रमाण पत्र, पेंशन, चेक स्लिप, भूमि एवं राजस्व से जुड़े मामलों के अलावा जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र, पारिवारिक सूची और म्यूटेशन से संबंधित कुल 36 आवेदन प्राप्त हुए। 16 मामलों का मौके पर ही निष्पादन कर दिया गया। प्रखंड कार्यालय से संबंधित चार आवेदन भी मिले, जिनमें दो का तत्काल समाधान किया गया।
अंचलाधिकारी ने बताया कि जिन आवेदनों का तत्काल निष्पादन संभव नहीं हो सका है, उन्हें संबंधित पदाधिकारियों को सौंपते हुए शीघ्र कार्रवाई कर समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
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