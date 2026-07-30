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Palamu News: जन समाधान दिवस में पेंशन के कई मामलों का मौके पर हुआ समाधान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
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Palamu News: मेदिनीनगर में जन समाधान दिवस का आयोजन उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत की अध्यक्षता में किया गया। लोगों ने अपनी समस्याएं जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन, तकनीकी त्रुटियों और भूमि विवाद उठाए। उपायुक्त ने त्वरित निपटारे के निर्देश दिए, जिससे लाभुकों को त्वरित न्याय मिल सके।

Palamu News: जन समाधान दिवस में पेंशन के कई मामलों का मौके पर हुआ समाधान

Palamu News: मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। पलामू उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत की अध्यक्षता में जन समाधान दिवस आयोजित किया गया । जन समाधान दिवस में जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं और शिकायतें उपायुक्त के समक्ष रखीं। उपायुक्त ने सभी मामलों की गंभीरता से सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जन समाधान दिवस के दौरान लोगों ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जुड़े कई समस्याओं को उपायुक्त के समक्ष रखा। इसके अलावा लाभुकों ने पेंशन भुगतान में तकनीकी त्रुटि, आधार सीडिंग, बैंक खाते से संबंधित समस्याओं सहित अन्य शिकायतें दर्ज कराईं। उपायुक्त के निर्देश पर सामाजिक सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कई मामलों का मौके पर ही सत्यापन किया और तकनीकी त्रुटियों का ऑन-द-स्पॉट समाधान किया।

इससे संबंधित लाभुकों की पेंशन भुगतान प्रक्रिया फिर से सुचारू हो सकी। बैठक में भूमि विवाद और राजस्व से संबंधित कई आवेदन भी प्राप्त हुए। आवेदन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उपायुक्त ने संबंधित अंचलाधिकारियों से दूरभाष पर बात कर प्रत्येक मामले की निष्पक्ष जांच कर शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि भूमि विवाद के मामलों में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए और आम लोगों को समय पर न्याय मिलना चाहिए। इसके अलावा शिविर में राजस्व, आपूर्ति, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा सहित अन्य विभागों से संबंधित शिकायतें भी प्राप्त हुई। उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को जन शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय सीमा के भीतर समाधान करने का निर्देश दिया।

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