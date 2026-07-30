Palamu News: जन समाधान दिवस में पेंशन के कई मामलों का मौके पर हुआ समाधान

Palamu News: मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। पलामू उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत की अध्यक्षता में जन समाधान दिवस आयोजित किया गया । जन समाधान दिवस में जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं और शिकायतें उपायुक्त के समक्ष रखीं। उपायुक्त ने सभी मामलों की गंभीरता से सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जन समाधान दिवस के दौरान लोगों ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जुड़े कई समस्याओं को उपायुक्त के समक्ष रखा। इसके अलावा लाभुकों ने पेंशन भुगतान में तकनीकी त्रुटि, आधार सीडिंग, बैंक खाते से संबंधित समस्याओं सहित अन्य शिकायतें दर्ज कराईं। उपायुक्त के निर्देश पर सामाजिक सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कई मामलों का मौके पर ही सत्यापन किया और तकनीकी त्रुटियों का ऑन-द-स्पॉट समाधान किया।