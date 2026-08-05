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Palamu News: हरिहरगंज के सांसद प्रतिनिधि ने जेवीबीएनएल के महाप्रबंधक से मिले

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
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Palamu News: हरिहरगंज में सांसद प्रतिनिधि राजीव रंजन ने बिजली की समस्या को लेकर विद्युत महाप्रबंधक को मांग पत्र सौंपा। सैकड़ों उपभोक्ताओं ने जनाक्रोश रैली में हिस्सा लिया। प्रदर्शन के दौरान विद्युत अधिकारियों ने सुधार का आश्वासन दिया, लेकिन यदि स्थिति यथावत रही, तो आगे और आंदोलन की चेतावनी दी गई।

Palamu News: हरिहरगंज के सांसद प्रतिनिधि ने जेवीबीएनएल के महाप्रबंधक से मिले

Palamu News: हरिहरगंज, प्रतिनिधि। पलामू जिले के हरिहरगंज और पिपरा प्रखंड में बिजली की लचर व्यवस्था को लेकर बुधवार को हरिहरगंज सांसद प्रतिनिधि राजीव रंजन विद्युत महाप्रबंधक श्रवण कुमार से कार्यालय कक्ष में भेंट कर मांग पत्र सौंपा है। राजीव रंजन के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में विद्युत उपभोक्ताओं ने हरिहरगंज में सोमवार को जनाक्रोश रैली निकाल कर विरोध प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन का समापन विद्युत सब स्टेशन परिसर में विद्युत आपूर्ति कंपनी के पदाधिकारियों के आश्वासन पर हुआ था। राजीव रंजन ने बताया कि हरिहरगंज और पिपरा प्रखंड क्षेत्र के लोग बिजली की समस्या से जूझ रहे है, अभी धनरोपनी का समय है, लेकिन बिजली के आंख मिचौली से उपभोक्ता परेशान है।

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उन्होंने कहा कि विद्युत महाप्रबंधक को पूरे मामले से अवगत कराने का काम किया है। उन्होंने सभी मांगो को गंभीरता से लिया है एवं बिजली व्यवस्था में सुधार का आश्वासन भी दिया है। बिजली उपभोक्ता संघ के विश्वदीप गुप्ता ने बताया कि बिजली व्यवस्था में सुधार नही होने पर आगे भी आंदोलन किया जाएगा।

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