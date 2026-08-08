Palamu News: प्राचार्य ने शिक्षक के विरूद्ध डीइओ से की शिकायत
Palamu News: मेदिनीनगर में मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य ने शिक्षक बलराम साव के खिलाफ शिकायत की है। उन पर गुटबाजी, जातिवाद, और स्कूल के संचालन में बाधा डालने के आरोप हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने छात्रा के साथ पूर्व में गलत हरकत करने का भी आरोप लगाया है, जिससे अभिभावक अपनी बच्चियों को स्कूल भेजने से हिचक रहे हैं।
Palamu News: मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय (जिला स्कूल) के प्राचार्य करूणा शंकर तिवारी ने शिक्षक बलराम साव (पीजीटी) के विरूद्ध जिला शिक्षा पदाधिकारी संदीप कुमार से शिकायत की है। डीइओ को दिए गए आवेदन में कहा है कि शिक्षक बलराम साव स्कूल में स्वेच्छचारिता पूर्वक गुटबाजी एवं जातिवाद करते हुए स्कूल संचालन में अवरोध पैदा करते हैं। उन्हें कुछ न समझते हुए अपने आप को सर्वोपरी समझते हैं। प्रार्थना सभा में कभी न जाते हैं और कार्यालय में बैठकर तंबाकू मलते है। निवेदन के बाद प्रार्थना सभा में मनमौजी जाते है। जीव विज्ञान के लैब में हमेशा बैठे रहते हैं। शिक्षक सदन में बैठने को बोला जाता है तो एकांत में बैठकर मोबाइल पर लगे रहते हैं।
लैब में भी इनका चरित्र संदेहास्पद रहता है। पूर्व में एक छात्रा के साथ गलत हरकत किया था। छात्रा ने आवेदन पत्र दिया था। जिस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं के कारण अभिभावक छात्रा को स्कूल नहीं भेजते हैं। इस कारण सबको विश्वास हो गया कि बलराम साव बहुत ताकतवर एवं पहुंचे हुए व्यक्ति हैं। स्कूल को बदनाम करने के लिए तरह -तरह वीडियो बनाते रहते हैं।
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