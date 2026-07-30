Palamu News: पलामू के सभी शिवालय में तैयारी पूरी, सावन के पहले दिन से जलाभिषेक को लेकर उत्साह

Palamu News: मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। सावन माह की पहली सोमवारी को लेकर पलामू जिले के प्रमुख शिवालयों में तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। श्रावन कृष्ण प्रतिपदा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए मंदिर प्रबंधन समितियां श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटी हैं। मंदिर परिसरों की साफ-सफाई, रंग-रोगन, विद्युत सज्जा, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था तथा सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। मेदिनीनगर सिटी के भैंसाखुर, चियांकी, काली मंदिर, एसपी कोठी रोड, आबादगंज, हमीदगंज, कोयल नदी तट, बेलवाटीकर स्थित गोरहो मंदिर, बेलवाटीकर चौक, जीआरपी थाना परिसर तथा चैनपुर प्रखंड के कंकारी शिवालय समेत जिले के अन्य प्रमुख शिवालयों में विशेष तैयारियां चल रही हैं।

भैंसाखुर मंदिर के पुजारी कुसुमकांत पांडेय ने बताया, श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के साथ सुरक्षा, स्वच्छता और पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है, ताकि किसी भी श्रद्धालु को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। पूजा समितियों के सदस्यों ने बताया, सावन के प्रत्येक सोमवार को शहर सहित आसपास के हजारों श्रद्धालु कोयल नदी सहित विभिन्न जलस्रोतों से पवित्र जल लेकर पैदल यात्रा करते हुए भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। संभावित भीड़ को देखते हुए विभिन्न मंदिरों में स्वयंसेवकों की तैनाती की जाएगी, जो श्रद्धालुओं को दर्शन, कतार व्यवस्था और मार्गदर्शन में सहयोग करेंगे। मंदिर परिसरों के आसपास भी साफ-सफाई और प्रकाश व्यवस्था को बेहतर बनाया जा रहा है। चैनपुर प्रखंड के प्रसिद्ध कंकारी शिवालय में धर्म सेवा के नेतृत्व में आयोजित होने वाले 23वें अधिवेशन की तैयारियां भी अंतिम चरण में हैं। समिति के अध्यक्ष विकास कुमार गुप्ता, कोषाध्यक्ष रविशंकर गुप्ता तथा सचिव राजशेखर गुप्ता ने बताया, पिछले 23 वर्षों से पहली सोमवारी के अवसर पर दर्जनों गांवों के हजारों श्रद्धालु कल्याणपुर स्थित कोयल नदी से जल उठाकर कंकारी शिवालय पहुंचते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। समिति ने बताया कि इस वर्ष भी श्रद्धालुओं की सुविधा और सुव्यवस्थित आयोजन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही हैं। सावन की पहली सोमवारी को लेकर पूरे पलामू जिले में धार्मिक आस्था, उत्साह और भक्ति का वातावरण बना हुआ है। प्रशासन भी विधि-व्यवस्था को लेकर सतर्क है।