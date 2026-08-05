Palamu News: छतरपुर, हुसैनाबाद और लातेहार के राजकीय डिग्री कॉलेज में बिजली आपूर्ति जल्द

Palamu News: मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय(एनपीयू) अंतर्गत छतरपुर अनुमंडल के रजमनडीह गांव स्थित राजकीय डिग्री कॉलेज में बिजली आपूर्ति की समस्या शीघ्र दूर होगी। एनपीयू प्रशासन ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड(जेबीवीएनएल) के मेदिनीनगर विद्युत वितरण क्षेत्र को प्राक्कलित राशि जमा कर दिया है। इसी प्रकार हुसैनाबाद और लातेहार स्थित राजकीय डिग्री कॉलेज में भी बिजली आपूति की बहाल करने के लिए राशि जमा करा दी गई है। हिन्दुस्तान अख़बार ने छतरपुर अनुमंडल क्षेत्र के रजमनडीह स्थित राजकीय डिग्री कॉलेज में बिजली की आपूर्ति नहीं रहने से उत्पन्न समस्याओं को 22 मई के विशेष अंक में प्रमुखता से छापा था। इसे गंभीरता से लेते हुए एनपीयू प्रशासन ने कॉलेजों में बिजली आपूर्ति के लिए सकारात्मक पहले करते हुए जेबीवीएनएल के मेदिनीनगर वितरण क्षेत्र को प्राक्कलित राशि जमा करा दी है।

बिजली की स्थिति

जेबीवीएनएल के मेदिनीनगर सह छतरपुर डिवीजन के कार्यपालक अभियंता संतोष कुमार ने बताया कि छतरपुर, हुसैनाबाद और लातेहार स्थित एनपीयू के अंतर्गत राजकीय डिग्री कॉलेज में बिजली आपूर्ति के लिए प्राक्कलित राशि प्राप्त हो गई है। आपूर्ति कंपनी बिजली आपूर्ति के लिए काम शुरू कर दिया है। बिजली आपूर्ति के लिए जरूरत पड़ने वाली सभी इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए तैयारी की जा रही है। कॉलेजों में बहुत जल्द बिजली आपूर्ति शुरू की जाएगी। छतरपुर के राजकीय डिग्री कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉ रवि शंकर ने बताया कि कॉलेज में बिजली नहीं होने के कारण बहुत परेशानी हो रही है। बिजली आपूर्ति की व्यवस्था नहीं होने से पानी आपूर्ति की सुविधा भी नहीं है। कॉलेज में लगाए गए उपकरणों का उपयोग नहीं हो रहा है। बिजली के लिए कॉलेज में लगाए गए ट्रांसफार्मर से चोरों ने तेल की चोरी कर ली है। कॉलेज का उद्घाटन दिसंबर 2021 में किया गया है जबकि 2023 से कॉलेज में पढ़ाई चालू है। चार साल से बिना बिजली का कनेक्शन नहीं हो सका था। अब बिजली के लिए एनपीयू ने जेबीवीएनएल को राशि जमा कर दी गई है। बहुत जल्द कॉलेज में बिजली आपूर्ति शुरू हो जाएगी, ऐसी उम्मीद है।