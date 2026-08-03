Palamu News: टोटो से बिहार भेजी जा रही 1,030 बोतल अवैध शराब जब्त, पांच तस्कर गिरफ्तार
Palamu News: विश्रामपुर पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 1,030 बोतल देशी शराब बरामद की है। गिरफ्तारियों में तीन महिलाओं सहित पांच तस्कर शामिल हैं। शराब को लालगढ़ रेलवे स्टेशन से बिहार भेजने की योजना थी। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस ने सूचना पर कार्रवाई करते हुए टोटो वाहन को रोका और तलाशी ली।
Palamu News: विश्रामपुर, प्रतिनिधि। पलामू के विश्रामपुर थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक टोटो वाहन से 1,030 बोतल बोतल देशी शराब बरामद की है। इस मामले में तीन महिलाओं समेत पांच तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। जब्त शराब को लालगढ़ रेलवे स्टेशन के रास्ते ट्रेन से बिहार भेजने की तैयारी थी। पुलिस ने इस मामले में प्रमिला देवी, रिकी देवी, रिंकु देवी, रमेश राम उर्फ बुगंल तथा सुनिल कुमार चौधरी को गिरफ्तार किया है। सभी के खिलाफ विश्रामपुर थाना कांड संख्या 66/2026 के तहत प्राथमिकी की गई है। थाना प्रभारी ऋषिकेश कुमार दुबे ने बताया कि रविवार रात करीब 10:30 बजे सूचना मिली कि तोलरा की ओर से एक टोटो वाहन में अवैध शराब लाकर लालगढ़ रेलवे स्टेशन से ट्रेन के जरिए बिहार भेजी जाएगी।
सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस ने घेराबंदी की। इसी दौरान तोलरा की ओर से आ रहे सिल्वर रंग के टोटो को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान वाहन से 24 पेटी टनाका कंपनी की 590 पीस, तीन हैंडबैग में रॉयल डिलक्स कंपनी की 290 पीस तथा चार पेटी छबीली कंपनी की 150 बोतल देशी शराब बरामद हुई। कुल 1,030 बोतल अवैध शराब के साथ टोटो वाहन भी जब्त कर लिया गया। इस छापेमारी अभियान में थाना प्रभारी ऋषिकेश कुमार दुबे, पुअनि शैलभ कुमार, सअनि अखिलेश कुमार, विश्रामपुर थाना पुलिस एवं नौगढ़ा ओपी के सशस्त्र बल शामिल थे।
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