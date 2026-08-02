Palamu News: गांजा तस्करी और अवैध हथियार के साथ चार गिरफ्तार
Palamu News: पिपराटांड़ थाना पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 1.020 किलोग्राम गांजा, एक लोडेड कट्टा और नकद राशि बरामद की। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। नशा तस्करों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।
Palamu News: नीलांबर-पीतांबरपुर। पिपराटांड़ थाना पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध हथियार के खिलाफ एक ही दिन में दो अलग-अलग कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों मामलों में कुल 1.020 किलोग्राम गांजा, एक लोडेड देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, 17,600 रुपये नकद तथा दो मोटरसाइकिल बरामद की हैं। गिरफ्तार सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
पहली कार्रवाई
लेस्लीगंज में रविवार को आयोजित प्रेसवार्ता में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) प्रशांत कुमार ने बताया कि पहली कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर टुनुदाग गांव के समीप की गई। पुलिस ने नंबर की पल्सर बाइक पर सवार दो संदिग्धों को रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान उनके पास से 1.020 किलोग्राम गांजा और उसकी खरीद-बिक्री से जुड़े 17,600 रुपये नकद बरामद किए गए। पुलिस ने बाइक जब्त करते हुए देवेंद्र सिंह उर्फ टुनु सिंह (45 वर्ष) एवं चंदन सिंह (40 वर्ष), दोनों निवासी पिपराटांड़ थाना क्षेत्र, को गिरफ्तार कर लिया।
दूसरी कार्रवाई
पुलिस ने दूसरी कार्रवाई बहेरा बाजार में की। पल्सर बाइक में अवैध हथियार रखा गया है। तलाशी के दौरान बाइक की डिक्की से एक लोडेड देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। इस मामले में पुलिस ने गुड्डू साईं और कयूम साईं, दोनों निवासी ग्राम नौडीहा, थाना पिपराटांड़, को गिरफ्तार कर लिया। एसडीपीओ प्रशांत कुमार ने बताया कि दोनों मामलों में बरामद सभी सामान जब्त कर लिए गए हैं। पलामू जिले में नशा तस्करों और अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।