Palamu News: अपराध नियंत्रण को लेकर चैनपुर में जनप्रतिनिधियों के साथ किया गया विमर्श
Palamu News: चैनपुर थाना परिसर में रविवार को पुलिस ने जनप्रतिनिधियों के साथ अपराध नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बैठक की। थाना प्रभारी लालजी ने बताया कि 25 पंचायतों के लिए 11 पुलिस पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। जनप्रतिनिधियों से आपराधिक गतिविधियों की सूचना देने की अपील की गई।
Palamu News: मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और अपराध नियंत्रण को लेकर चैनपुर थाना परिसर में रविवार को जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक थाना प्रभारी लालजी ने विमर्श किया। इस बैठक में चैनपुर प्रखंड की सभी पंचायतों तथा नगर निगम क्षेत्र के शाहपुर चैनपुर के जनप्रतिनिधि शामिल हुए। थाना प्रभारी ने जनप्रतिनिधियों को उनके-अपने पंचायतों के लिए नियुक्त पुलिस पदाधिकारियों एवं चौकीदारों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चैनपुर प्रखंड की 25 पंचायतों के लिए 11 पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रत्येक पदाधिकारी को तीन-तीन पंचायतों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि पंचायत में जनसंख्या अधिक होने के कारण कुछ पदाधिकारियों को एक-एक पंचायत का दायित्व दिया गया है।
इसका उद्देश्य क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को मजबूत करना और किसी भी घटना पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना है। थाना प्रभारी ने जनप्रतिनिधियों से अपील की कि अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि, विवाद, असामाजिक तत्वों की गतिविधि अथवा अन्य समस्या की सूचना संबंधित पुलिस पदाधिकारी या थाना को तत्काल दें, ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके।उन्होंने कहा कि पुलिस और जनप्रतिनिधियों के बेहतर समन्वय से अपराध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने भी पुलिस के साथ समन्वय बनाकर क्षेत्र में शांति एवं सौहार्द बनाए रखने तथा अपराधमुक्त समाज के निर्माण में सहयोग करने का भरोसा दिया।
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