Palamu News: पुलिस ने तीन मामले में चार आरोपियों को किया गिरफ्तार जबकि एक को किया गया निरुद्ध

Palamu News: पलामू के एसपी कपिल चौधरी के निर्देश पर चलाए गए छापेमारी अभियान में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से विदेशी हथियार, सोने का लॉकेट और चोरी की बाइक बरामद की गई। एसपी ने कहा कि यह कार्रवाई अवैध हथियारों की खरीद-बिक्री पर नियंत्रण के लिए की गई है।

Palamu News: मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। पलामू के एसपी कपिल चौधरी के निर्देश पर अपराध नियंत्रण को लेकर चलाए जा रहा है छापेमारी अभियान के क्रम में मंगलवार को शहर एवं लेस्लीगंज थाना पुलिस तीन अलग-अलग मामलों का खुलासा करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक विधि-विरुद्ध किशोर को निरुद्ध भी किया गया। इस दौरान दो देसी पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस, चोरी की एक बाइक और सोने का लॉकेट बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद बुधवार को जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शहर थाना क्षेत्र के कुंड मोहल्ला निवासी अंशु कुमार चंद्रवंशी, लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के साहद गांव निवासी राहुल कुमार भुइंया, प्रिंस कुमार तथा चैनपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी कुरैशी मोहल्ला निवासी सरफराज उर्फ छोटू कुरैशी के रूप में की गई है।

छापेमारी अभियान की जानकारी एसपी ने बताया कि उन्हे सूचना मिली थी कि शहर के आंबेडकर पार्क के पास अवैध हथियार की खरीद-बिक्री के लिए कुछ लोग जुटे हैं। सूचना के सत्यापन के लिए पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस को देखते ही दो युवक भागने लगे जिनका पीछा करने पर एक युवक को गिरफ्तार किया जा सका। चूकि दूसरा नाबालिग था जिसके कारण उसे निरुद्ध किया गया। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से एक देसी पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस बरामद की गई। इस मामले में आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी की गई है।

सोने का लॉकेट चोरी का मामला दूसरी तरफ शहर थाना की पुलिस ने 25 मई को एक बच्चे के गले से सोने का लॉकेट छीनने के मामले का भी उद्भेदन किया है। तकनीकी एवं मानवीय साक्ष्यों के आधार पर चैनपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी सरफराज उर्फ छोटू कुरैशी को गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर चोरी गया सोने का लॉकेट बरामद कर लिया गया। लेस्लीगंज थाना की पुलिस ने साहद गांव स्थित एक अर्द्धनिर्मित मकान में नशापान की सूचना पर छापेमारी की। मौके से राहुल कुमार भुइंया और प्रिंस कुमार को गिरफ्तार किया गया, जबकि दो अन्य युवक फरार हो गए। उनके पास से बिना नंबर प्लेट की एक बाइक बरामद की गई है। पूछताछ में दोनों ने बाइक चोरी कर बिक्री के लिए छिपाने की बात स्वीकार की। मोबाइल फोन की जांच में हथियार के साथ तस्वीर मिलने पर उनकी निशानदेही पर एक लोडेड देसी कट्टा भी बरामद किया गया।