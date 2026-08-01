Palamu News: नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार
Palamu News: हरिहरगंज, पलामू जिले में निरंजन साव को नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस निरीक्षक देवव्रत पोद्दार ने बताया कि शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज की गई थी और आरोपी को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है।
Palamu News: हरिहरगंज। पलामू जिले के हरिहरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत सरसोत गांव निवासी निरंजन साव को नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के मामले में पुलिस ने शनिवार को जेल भेज दिया है। पुलिस निरीक्षक सह हरिहरगंज थाना प्रभारी देवव्रत पोद्दार ने बताया कि शुक्रवार को नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के मामले में प्राथमिकी कराई थी। उन्होंने कहा कि आरोपी से पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया है।
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