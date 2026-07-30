Palamu News: चार पहिया वाहन की टक्कर से राहगीर की मौत
Palamu News: सदर थाना क्षेत्र के चियांकी स्थित सतयारी टोला के पास बुधवार शाम सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान सतबरवा थाना क्षेत्र के खामडीह
Palamu News: मेदिनीनगर। सदर थाना क्षेत्र के चियांकी स्थित सतयारी टोला के पास बुधवार शाम सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान सतबरवा थाना क्षेत्र के खामडीह निवासी विलास सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फरार वाहन की तलाश की जा रही है। विलास सिंह किसी पारिवारिक कार्य से अपने रिश्तेदार के घर चियांकी आए थे। बुधवार शाम करीब 7:30 बजे वह सड़क किनारे पैदल टहल रहे थे। इसी दौरान रांची की ओर से डाल्टनगंज आ रही एक तेज रफ्तार चार पहिया वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी।
हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। सदर थाना प्रभारी अफजल अंसारी ने बताया कि दुर्घटना को अंजाम देने वाला वाहन मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि टोल प्लाजा और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि दुर्घटना में शामिल वाहन की पहचान की जा सके।
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