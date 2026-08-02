Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Palamu News: पलामू में अड्डेबाजी कर रहे 100 लोगों से पूछताछ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
Follow us on Google News
share

Palamu News: पलामू के एसपी कपिल चौधरी के आदेश पर शनिवार रात जिले के थाना क्षेत्रों में अड्डेबाजी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। पुलिस ने 100 से अधिक लोगों को पूछताछ के लिए थाने लाया। सभी को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। इस अभियान का उद्देश्य अपराध नियंत्रण और शांति व्यवस्था बनाए रखना है। ऐसे अभियान भविष्य में भी चलाए जाएंगे।

Palamu News: पलामू में अड्डेबाजी कर रहे 100 लोगों से पूछताछ

Palamu News: मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। पलामू के एसपी कपिल चौधरी के निर्देश पर शनिवार की रात में जिले के सभी थाना क्षेत्रों में अड्डेबाजी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान सार्वजनिक स्थलों, चौराहों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर सघन छापेमारी की गई। कार्रवाई में अड्डेबाजी करते मिले 100 से अधिक लोगों को पूछताछ के लिए संबंधित थानों में लाया गया। गहन पूछताछ के बाद सभी को भविष्य में अड्डेबाजी, कानून-व्यवस्था भंग करने तथा किसी भी असामाजिक गतिविधि से दूर रहने की सख्त चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने दोबारा ऐसी गतिविधियों में शामिल पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध विधि-सम्मत कठोर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।

पुलिस प्रशासन ने बताया कि अभियान का उद्देश्य जिले में अपराध पर नियंत्रण, शांति व्यवस्था बनाए रखना और असामाजिक तत्वों पर प्रभावी अंकुश लगाना है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। उन्होंने आम नागरिकों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Palamu Latest News Palamu News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।