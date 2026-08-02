Palamu News: पलामू में अड्डेबाजी कर रहे 100 लोगों से पूछताछ
Palamu News: पलामू के एसपी कपिल चौधरी के आदेश पर शनिवार रात जिले के थाना क्षेत्रों में अड्डेबाजी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। पुलिस ने 100 से अधिक लोगों को पूछताछ के लिए थाने लाया। सभी को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। इस अभियान का उद्देश्य अपराध नियंत्रण और शांति व्यवस्था बनाए रखना है। ऐसे अभियान भविष्य में भी चलाए जाएंगे।
Palamu News: मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। पलामू के एसपी कपिल चौधरी के निर्देश पर शनिवार की रात में जिले के सभी थाना क्षेत्रों में अड्डेबाजी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान सार्वजनिक स्थलों, चौराहों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर सघन छापेमारी की गई। कार्रवाई में अड्डेबाजी करते मिले 100 से अधिक लोगों को पूछताछ के लिए संबंधित थानों में लाया गया। गहन पूछताछ के बाद सभी को भविष्य में अड्डेबाजी, कानून-व्यवस्था भंग करने तथा किसी भी असामाजिक गतिविधि से दूर रहने की सख्त चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने दोबारा ऐसी गतिविधियों में शामिल पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध विधि-सम्मत कठोर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।
पुलिस प्रशासन ने बताया कि अभियान का उद्देश्य जिले में अपराध पर नियंत्रण, शांति व्यवस्था बनाए रखना और असामाजिक तत्वों पर प्रभावी अंकुश लगाना है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। उन्होंने आम नागरिकों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की है।
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