Palamu News: चैनपुर की घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश, गिरफ्तारी की मांग तेज

Palamu News: मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। चैनपुर थाना क्षेत्र के काराकाट-बंदुआ गांव में बुधवार शाम नाबालिग से कथित छेड़छाड़ का विरोध करने पर हुए पिस्तौल व चाकू से हमले के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। पंचायत मुखिया दीनानाथ माझी, मुस्तकीम अंसारी सहित अन्य ग्रामीणों ने दो वर्ष पूर्व सुलेमान मियां के पुत्र की हत्या के मामले का शीघ्र खुलासा करने और वर्तमान घटना के सभी आरोपितों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की है। पलामू के एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि यहां संगठित अपराध नहीं है। तत्कालिक घटना में अपराध हो रहा है। हाल में जो भी घटनाएं हो रही है उसका उदभेदन कर अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा जा रहा है।

पलामू पुलिस लगातार गस्ती कर रही है। काराकाट-बंदुआ के ग्रामीणों ने घटना में शामिल मुख्य आरोपित आजाद मियां की शीघ्र गिरफ्तारी तथा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। गांव के अंजुमन कमेटी के सेक्रेटरी इस्लाम मियां सहित अन्य लोगों ने बताया कि आजाद मियां अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है करीब एक साल से आजाद नाम का गैंग चलता है जिसमें गांव सहित अन्य जगह के 15 से 20 युवक शामिल हैं। उनका कहना है कि उसके बुलावे पर सभी लोग एकत्र होकर घटना का अंजाम देते हैं। वह नशीले पदार्थों के कारोबार में संलिप्त है, जिसके कारण गांव में बाहरी लोगों का आना-जाना लगा रहता है। विरोध करने पर लोगों के साथ मारपीट की जाती है। बाहर से आने वाले सब्जी और कपड़ा विक्रेताओं के साथ लूटपाट एवं छिनतई की घटनाएं होती है। हाल ही में मुसहर समुदाय के कुछ लोगों से मोबाइल भी छीने गए थे। ग्रामीणों ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं।