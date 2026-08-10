Palamu News: नया ट्रांसफार्मर लगाए जाने से मिली राहत
Palamu News: पंडवा गांव के खाखर टोले में बिजली आपूर्ति कंपनी ने नया ट्रांसफार्मर लगाया है, जिससे स्थानीय लोगों को लंबे समय से चल रहे अंधेरे से राहत मिली है। जेएमएम के प्रखंड अध्यक्ष चंदेश्वर मेहता ने इसकी सराहना की। अब लगभग 200 लोग, जिनमें एसटी, एससी और ओबीसी समुदाय शामिल हैं, को बिजली की सुविधा मिलेगी।
Palamu News: पंडवा। प्रखंड क्षेत्र के पंडवा गांव के खाखर पर टोले में रविवार को बिजली आपूर्ति कंपनी ने नया ट्रांसफार्मर लगवा दी है। जेएमएम के प्रखंड अध्यक्ष चंदेश्वर मेहता ने ट्रांसफार्मर से बिजली आपूर्ति बहाल करवाते हुए कहा कि पंडवा पंचायत के वार्ड एक में ट्रांसफार्मर नहीं रहने से लोग अंधेरे में रहते थे। इस टोले के लोग कई महीनों से अंधेरे में रहते आ रहे थे। यहां करीब 200 आबादी निवास करती है जिसमें एसटी, एससी और ओबीसी समुदाय के अधिक हैं। ट्रांसफार्मर लगने से उपभोक्ताओं के बड़ी राहत मिली है। मौके पर रमाकांत मेहता, संजय मेहता, अमरेश कुमार, परसों विश्वकर्मा, सुनील राम आदि उपस्थित थे।फोटो
-पंडवा के खाखर पर ट्रांसफार्मर का उद्घाटन करते जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष चंदेश्वर मेहता व अन्य।
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