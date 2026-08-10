Palamu News: रवींद्र कुमार पांडेय जिला अध्यक्ष व प्रेम प्रकाश चुने गए सचिव
Palamu News: मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। ऑल इंडिया फेयर प्राईस शॉप डीलर फेडरेशन पलामू यूनिट की बैठक में पुरानी जिला कमेटी को भंग कर नई कमेटी का गठन किया गया। रवींद्र कुमार पांडेय को अध्यक्ष चुना गया, और उन्होंने संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में पहलों का आश्वासन दिया। विक्रेताओं के मुद्दों को लेकर आंदोलन की योजना बनाने की बात भी की।
Palamu News: मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। ऑल इंडिया फेयर प्राईस शॉप डीलर फेडरेशन पलामू यूनिट की बैठक में पुरानी जिला कमेटी को भंग कर नई कमेटी का गठन किया गया। बैठक चियांकी स्थित मंगलम मैरेज हॉल में सोमवार को आयोजित हुई।
नई कमेटी के पदाधिकारी
सर्वसम्मति से रवींद्र कुमार पांडेय को अध्यक्ष, रामलखन राम को उपाध्यक्ष, प्रेम प्रकाश ठाकुर को सचिव, विनोद चौरसिया को उप सचिव, बलदेव प्रसाद और युगल किशोर तिवारी को संरक्षक, पारसनाथ सिंह को महासचिव, भानु प्रताप सिंह को मीडिया प्रभारी चुना गया। नव चयनित जिलाध्यक्ष रवींद्र पांडेय ने कहा कि जो उन्हें दायित्व मिला है,उसका निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करेंगें। संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में सार्थक पहल की जाएगी।
आंदोलन की योजना
उन्होंने कहा कि जन वितरण दुकानदारों का कमिशन बकाया समेत अन्य मुद्दों को लेकर जल्द ही आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं का उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए जिस स्तर पर आंदोलन करना पड़ेगा वह करेंगें। उन्होंने कहा कि संगठन में अधिक से अधिक जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को जोड़ा जाएगा। ताकि जन वितरण प्रणाली के दुकानरों का हक और अधिकार का हनन हो रहा है,उसके लिए संघर्ष तेज किया जा सके।
विक्रेताओं की समस्याएं
सचिव प्रेम प्रकाश ठाकुर ने कहा कि आने वाले दिनों में अपनी मांगों को लेकर जन वितरण प्रणाली के दुकान आंदोलन के मुड में हैं। यदि विभाग समय रहते जन वितरण विक्रेताओं की समस्याओं का निराकरण नहीं करेगी तो आंदोलन के लिए तैयार रहे। इस अवसर पर काफी संख्या में विभिन्न प्रखंडों के जन वितरण प्रणाली दुकानकार उपस्थित थे।
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