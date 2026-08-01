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Palamu News: सिविल सर्जन ने एमआरएमसीएच को दिया 4 एम्बुलेंस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
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Palamu News: मेदिनीनगर में सिविल सर्जन डॉ अनिल कुमार श्रीवास्तव ने एमआरएमसीएच अस्पताल को 4 नई एम्बुलेंस दीं। ये एम्बुलेंस मरीजों को अस्पताल लाने और पहुंचाने के लिए उपयोग की जाएंगी। इससे मरीजों को रेफर की प्रक्रिया में राहत मिलेगी और अस्पताल में 6 एम्बुलेंस अब विभिन्न विभागों के लिए उपलब्ध होंगी।

Palamu News: सिविल सर्जन ने एमआरएमसीएच को दिया 4 एम्बुलेंस

Palamu News: मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। सिविल सर्जन डॉ अनिल कुमार श्रीवास्तव ने शनिवार को मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एमआरएमसीएच) को 4 एम्बुलेंस दिया । इन एम्बुलेंस का प्रयोग एमआरएमसीएच प्रबंधन अपनी आवश्यकता अनुरुप मरीजों को अस्पताल लाने और पहुंचाने के लिए प्रयोग करेगा। सिविल सर्जन डॉ अनिल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि एमआरएमसीएच से मरीजों को रेफर होने की स्थिति में लोग पहले सीधे उनसे संपर्क स्थापित करते थे। वे दूसरे को निर्देशित करते। पूरे प्रक्रम में मरीज को एम्बुलेंस मिलने में थोड़ी परेशानी होती थी अब सीधे रेफर होने की स्थिति में अस्पताल प्रबंधन के पास उपलब्ध एम्बुलेंस का प्रयोग किया जा सकेगा।

मरीजों को राहत मिलेगा। उन्होंने कहा कि रेडक्रॉस से संचालित जिले में 3 शव वाहन भी मौजूद है। जिसका किराया पहले 10 किलोमीटर के लिए 300 रुपया फिर प्रति किलोमीटर 16 रुपया निर्धारित है। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस के सफल संचालन की जिम्मेवारी के लिए एक व्यक्ति को जिम्मेवारी दिया गया है। इसके साथ ही जिले में संचालित 52 ममता वाहनों को भी इसी कॉल सेंटर से जोड़ा जाएगा।एमआरएमसीएच अधीक्षक डॉ अजय कुमार ने कहा कि पहले से अस्पताल के पास 2 एम्बुलेंस मौजूद है जो केवल गाइनेकोलोजिस्ट विभाग के मरीजों के लिए उपयोग किया जाता है । अब चार नए एम्बुलेंस मिलने से इनका प्रयोग दूसरे विभाग के लिए किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि एमआरएमसीएच प्रबंधन द्वारा संचालित सभी 6 एम्बुलेंस के लिए वित्त प्रबंधक शंभू कुमार मोबाइल नंबर 7870900307 और धीरज कुमार मोबाइल नम्बर 9304631005 से संपर्क कर जानकारी प्राप्त किया जा सकता है।

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