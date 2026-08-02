Palamu News: प्रकाश चंद जैन सेवा सदन को सहयोग में मिला नई एंबुलेंस, किया गया लोकार्पण

Palamu News: मेदिनीनगर, संवाददाता। प्रकाश चंद जैन सेवा सदन परिसर में रविवार को नई एंबुलेंस के लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवा सदन प्रबंधन समिति के अध्यक्ष अजीत सिंह नामधारी ने की, जबकि संचालन संयुक्त सचिव सौमित्र भट्टाचार्य ने किया। मुख्य अतिथि पुनीत कुमार पोद्दार ने एंबुलेंस का लोकार्पण करते हुए कहा कि जीव की सेवा ही प्रभु की सच्ची सेवा है। उन्होंने कहा कि सेवा सदन कम खर्च में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराकर समाज के लिए प्रेरणादायी कार्य कर रहा है। उन्होंने जेनेरिक दवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने की सलाह देते हुए कहा कि इससे इलाज का खर्च कम होगा और गरीब मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। रांची स्थित उनके अस्पताल में जेनेरिक दवाओं पर लगभग 80 प्रतिशत तक की छूट दी जाती है। एंबुलेंस उपलब्ध कराना समाज के प्रति उनका दायित्व है।