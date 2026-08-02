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Palamu News: प्रकाश चंद जैन सेवा सदन को सहयोग में मिला नई एंबुलेंस, किया गया लोकार्पण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
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Palamu News: मेदिनीनगर में नई एंबुलेंस के लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि पुनीत कुमार पोद्दार ने कहा कि जीव की सेवा प्रभु की सच्ची सेवा है। सेवा सदन कम खर्च में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराकर प्रेरणादायक कार्य कर रहा है। नई एंबुलेंस आपातकालीन चिकित्सा के लिए सहायक होगी।

Palamu News: प्रकाश चंद जैन सेवा सदन को सहयोग में मिला नई एंबुलेंस, किया गया लोकार्पण

Palamu News: मेदिनीनगर, संवाददाता। प्रकाश चंद जैन सेवा सदन परिसर में रविवार को नई एंबुलेंस के लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवा सदन प्रबंधन समिति के अध्यक्ष अजीत सिंह नामधारी ने की, जबकि संचालन संयुक्त सचिव सौमित्र भट्टाचार्य ने किया। मुख्य अतिथि पुनीत कुमार पोद्दार ने एंबुलेंस का लोकार्पण करते हुए कहा कि जीव की सेवा ही प्रभु की सच्ची सेवा है। उन्होंने कहा कि सेवा सदन कम खर्च में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराकर समाज के लिए प्रेरणादायी कार्य कर रहा है। उन्होंने जेनेरिक दवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने की सलाह देते हुए कहा कि इससे इलाज का खर्च कम होगा और गरीब मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। रांची स्थित उनके अस्पताल में जेनेरिक दवाओं पर लगभग 80 प्रतिशत तक की छूट दी जाती है। एंबुलेंस उपलब्ध कराना समाज के प्रति उनका दायित्व है।

समारोह का उद्देश्य

सेवा सदन के महासचिव सुरेश जैन ने कहा कि संस्था का उद्देश्य कम लागत में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। नई एंबुलेंस मिलने से आपातकालीन स्थिति में मरीजों को त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में काफी सहुलियत होगी। उन्होंने प्रेमसुख फाउंडेशन-रांची और पुनीत कुमार पोद्दार के प्रति आभार व्यक्त किया। समारोह में कोषाध्यक्ष प्रदीप केजरीवाल, ब्रजेश तिवारी, प्रतिभा देवी, निर्मल कुमार केड़िया, सलभ कुमार सिंह, संजय तुलस्यान, सुरेश उदय पुरिया, मुरारी गोयल, अनुपम तुलस्यान, प्रवीण पाठक, अमर गुप्ता, डॉ एमपी सिंह, डॉ एसएस होरो, डॉ कामेंद्र प्रसाद सिंह, डॉ एमसी दास, डॉ डीपी केशरी, कमला प्रसाद, राकेश कुमार वर्मा, कृष्ण कुमार ओझा, विजय कुमार, देवाशीष कुमार राय, ऋषिका कुमारी आदि उपस्थित थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

नई एंबुलेंस का लोकार्पण कब हुआ?
नई एंबुलेंस का लोकार्पण रविवार को किया गया।
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