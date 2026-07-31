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Palamu News: लोड बांटने के लिए के लिए मेदिनीनगर सिटी में लगाए गए 63 केवी के 24 नए ट्रांसफार्मर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
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Palamu News: पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए 63 केवी के 24 नए ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए हैं। लगातार फॉल्ट की शिकायत को देखते हुए, 200 केवी ट्रांसफार्मर का लोड कम करने के लिए समानांतर ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। नए ट्रांसफार्मर शुरू होने से शहर में फॉल्ट कम हुए हैं।

Palamu News: लोड बांटने के लिए के लिए मेदिनीनगर सिटी में लगाए गए 63 केवी के 24 नए ट्रांसफार्मर

Palamu News: मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। पलामू जिला मुख्यालय सिटी मेदिनीनगर में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए 63 केवी के 24 नए ट्रांसफार्मर अधिष्ठापित किया गया है। शहर में कई क्षेत्रों में लोड अधिक होने के कारण लगातार फॉल्ट की शिकायत मिल रहा था। 200 केवी ट्रांसफार्मर से लोड कम करने के लिए 30 समान्तर ट्रांसफार्मर लगाने के लिए योजना तैयार किया गया था। छह जगहों पर विरोध होने कारण अभी तक नहीं लगाया जा सका है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के मेदिनीनगर एरिया बोर्ड के महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता श्रवण कुमार के निर्देश पर भारत सरकार के पुनर्निमित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी के सहयोग से शहर में 63 केवी के 24 अतिरिक्त ट्रांसफर लगाकर शहर में 200 केवी के ट्रांसफार्मरों का लोड कम किया गया।

महाप्रबंधक का बयान

महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता ने बताया कि मेदिनीनगर शहर में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए विभाग लगातार काम कर रहा है। शहर में 200 केवी के ट्रांसफार्मरों पर अत्यधिक लोड पड़ जाने से लगातार फॉल्ट की सूचना मिल रही थी। शहर के अंदर अधिक लोड वाले 30 जगहों का चिह्नित कर लोड को कम करने के लिए समानांतर ट्रांसफार्मर लगाया गया है। नए लगाए गए ट्रांसफार्मर शुरू होने से शहर में होने वाले फॉल्ट का कम हो गया है। पिछले कुछ दिनों से लोड के कारण ट्रांसफार्मर जलने की सूचना नहीं मिली है। उल्लेखनीय है कि जिला सह प्रमंडल मुख्यालय सिटरी मेदिनीनगर का तेजी से विस्तार हो रहा है। साथ ही लघु उद्योग व बड़े संस्थानों की स्थापना से बिजली की खपत भी व्यवसायिक स्तर पर भी बढ़ी है।

महत्वपूर्ण प्रश्न

मेदिनीनगर में नए ट्रांसफार्मर क्यों लगाए गए हैं?
मेदिनीनगर में 200 केवी ट्रांसफार्मरों पर अत्यधिक लोड पड़ जाने और लगातार फॉल्ट की सूचना के कारण नए 63 केवी के 24 ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं।
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