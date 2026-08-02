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Palamu News: देवगन डैम किनारे मिले शव का किया गया अंतिम संस्कार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
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Palamu News: छतरपुर के देवगन धाम से धर्मेंद्र राम का शव बरामद हुआ है। पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। परिजनों का आरोप है कि हत्या के बाद लाश को डैम में फेंका गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के वास्तविक कारणों का पता चलेगा।

Palamu News: देवगन डैम किनारे मिले शव का किया गया अंतिम संस्कार

Palamu News: छतरपुर, प्रतिनिधि। पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र स्थित देवगन धाम के बतरे डैम से शनिवार को बरामद धर्मेंद्र राम के शव का पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया है। धर्मेंद्र की पत्नी वार्ड सदस्य हैं। छतरपुर के थाना प्रभारी सौरभ चौबे ने बताया कि मामले की जांच मानवीय एवं तकनीकी दोनों आधारों पर शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। परिजनों के अनुसार, धर्मेंद्र राम 31 जुलाई की शाम गांव के कुछ लोगों के साथ घर से निकले थे, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटे।

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उनके मोबाइल पर घंटी बज रही थी, पर किसी ने फोन रिसीव नहीं किया। इसके बाद परिजनों ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तकनीकी जांच के आधार पर खोजबीन शुरू की और बाद में बतरे डैम के किनारे संदिग्ध अवस्था में शव बरामद किया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि धर्मेंद्र राम की साजिश के तहत हत्या की गई और शव को डैम के किनारे फेंककर आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट व वैज्ञानिक जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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