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Palamu News: महिला हत्या मामले में आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
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Palamu News: मेदिनीनगर में 26 अप्रैल 2026 को हुई अज्ञात महिला की हत्या मामले में पुलिस ने रविवार को एक और आरोपी उपेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पहले चंदा देवी को भी गिरफ्तार किया गया था। उपेंद्र का आपराधिक इतिहास है और उसके खिलाफ विभिन्न मामलों में प्राथमिकी दर्ज हैं।

Palamu News: महिला हत्या मामले में आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल

Palamu News: मेदिनीनगर। शहर थाना क्षेत्र के भगवती अस्पताल के पीछे झरना टोला में 26 अप्रैल 2026 को हुई अज्ञात महिला की हत्या मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर रविवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सदर एसडीपीओ राजेश यादव ने बताया कि इस मामले में शहर थाना बीएनएस की दो धाराओं में अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। अनुसंधान के दौरान गढ़वा जिले के डंडई थाना क्षेत्र के बालेखांड गांव निवासी उपेंद्र कुमार और उसकी पत्नी चंदा देवी की संलिप्तता सामने आई। पुलिस ने 30 अप्रैल को चंदा देवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

इसके बाद फरार चल रहे उपेंद्र कुमार को भी गिरफ्तार कर रविवार को जेल भेज दिया गया। एसडीपीओ ने बताया कि उपेंद्र का आपराधिक इतिहास रहा है। उसके खिलाफ लूट, अपहरण, आर्म्स एक्ट और पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न मामलों में कई थानों में प्राथमिकी दर्ज है।

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