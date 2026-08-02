Palamu News: बतरे डैम से आंगनबाड़ी सेविका का शव मिला
Palamu News: पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र के देवगन गांव में 42 वर्षीय धर्मेन्द्र राम का शव बतरे डैम से बरामद किया गया। वह शुक्रवार शाम से लापता थे। परिजनों ने उनकी गुमशुदगी की सूचना दी थी। पुलिस ने मामला संदेहास्पद बताया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं।
Palamu News: छतरपुर। पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र स्थित देवगन गांव में बतरे डैम से शनिवार को 42 वर्षीय धर्मेन्द्र राम का शव बरामद किया गया। वह नौडीहा थाना क्षेत्र के शाहपुर पंचायत के निवासी थे और शुक्रवार शाम से लापता थे। परिजनों ने उनकी गुमशुदगी की सूचना स्थानीय थाना में दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस और स्थानीय प्रशासन की ओर से खोजबीन शुरू की गई। छतरपुर के थाना प्रभारी सौरभ चौबे ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला संदेहास्पद प्रतीत हो रहा है। मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।
शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। मृतक की पत्नी लालो देवी आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर कार्यरत हैं। पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
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