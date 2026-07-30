Palamu News: 11 दिन से लापता पति की तलाश की लगाई गुहार
Palamu News: मेदिनीनगर के सिंगरा खुर्द निवासी रामेश्वर राम 17 जुलाई से लापता हैं। पत्नी अनीता देवी ने पुलिस में आवेदन देकर पति की बरामदगी की मांग की है। उन्हें फोन कर 30 हजार रुपये की फिरौती मांगी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
Palamu News: मेदिनीनगर। सदर थाना क्षेत्र के सिंगरा खुर्द निवासी रामेश्वर राम पिछले 17 जुलाई से लापता हैं। उनकी पत्नी अनीता देवी ने सदर थाना में आवेदन देकर पति की सकुशल बरामदगी की मांग की है। साथ ही एक अज्ञात व्यक्ति पर फोन कर 30 हजार रुपये की फिरौती मांगने का आरोप लगाया है। सदर थाना प्रभारी अफजाल अंसारी ने बताया कि आवेदन के आलोक में मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ कर दी गई है। अनीता देवी ने बताया कि 17 जुलाई की शाम करीब चार बजे उनके पति उजला जर्सी, लाल गमछा और नीले रंग की हाफ पैंट पहनकर किसी काम से घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे।
परिजनों ने अपने स्तर पर काफी खोजबीन की, पर उनका कोई सुराग नहीं मिला। महिला ने बताया कि 18 जुलाई की रात 12:21 बजे से करीब दो बजे तक मोबाइल नंबर 8356949503 से कई बार फोन आया। फोन करने वाला व्यक्ति गाली-गलौज करता रहा और पति की जान के बदले 30 हजार रुपये की फिरौती की मांग की। उन्होंने बताया कि 19 जुलाई की सुबह सदर थाना प्रभारी को पूरी जानकारी दी और आवेदन भी सौंपा। आवेदन लेने के बावजूद पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।
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