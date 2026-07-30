Palamu News: छेड़छाड़ के विरोध में चाकूबाजी में घायल युवक की मौत, ग्रामीणों ने एक घंटा कोयल पुल किया जाम

Palamu News: मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। चैनपुर थाना क्षेत्र के काराकाट-बंदुआ गांव में बुधवार की शाम में नाबालिग से कथित छेड़छाड़ का विरोध करने पर पिस्तौल व चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल किए गए मकबूल अंसारी की देर रात में रिम्स ले जाने के दौरान मौत हो गई। इससे आक्रोशित लोगों ने गुरुवार की सुबह में अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग को लेकर मेदिनीनगर सिटी में कोयल नदी पुल को करीब एक घंटे तक जाम कर दिया। बाद में विश्रामपुर के एसडीपीओ, चैनपुर थाना प्रभारी तथा जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचकर आरोपितों की जल्द गिरफ्तारी और नियमानुसार मुआवजा दिलाने का आश्वासन देते हुए जाम हटवाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर एमआरएमसीएच में पोस्टमार्टम कराने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया है。

घटना का विवरण

चैनपुर के थाना प्रभारी लालजी ने बताया कि मामले में अभी तक लिखित आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन मिलने के बाद प्राथमिकी कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि बुधवार की शाम में नाबालिग ट्यूशन पढ़ने जा रही थी, इसी दौरान उससे कथित तौर पर छेड़छाड़ किया गया। मकबूल अंसारी, कथित छेड़छाड़ का विरोध किया जिससे नाराज होकर 15 से 20 लोगों ने पिस्तौल व चाकू से उनपर हमला कर दिया था। इस घटना में गर्दा गांव निवासी सुलेमान मियां, बंदुआ निवासी समीना बीवी और मकबूल अंसारी भी घायल हुए हैं। मकबूल के पेट और पीठ में चाकू लगने से उसकी हालत गंभीर थी। बेहतर इलाज के लिए रिम्स ले जाने के दौरान रास्ते में उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने गांव के आजाद मियां और उसके सहयोगियों पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया तथा पुलिस से सभी आरोपितों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की।