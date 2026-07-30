Palamu News: सरकारी बस स्टैंड से अतिक्रमण हटाने के लिए दुकानदारों को दी गई अंतिम चेतावनी

Palamu News: मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। सिटी के सरकारी बस डिपो परिसर और आसपास के क्षेत्रों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए मेदिनीनगर नगर निगम प्रशासन ने दुकानदारों को अंतिम चेतावनी दिया है। नगर आयुक्त के निर्देशानुसार बस स्टैंड क्षेत्र में सब्जी विक्रेताओं और थोक व्यापारियों द्वारा किए गए अवैध कब्जे को हटाने के लिए निगम की ओर से लाउडस्पीकर के जरिए सभी दुकानदारों को स्पष्ट चेतावनी जारी किया गया है। निगम प्रशासन ने साफ कर दिया है कि व्यापारी स्वयं समय रहते अपनी दुकानों और सामानों को हटा लें, अन्यथा निगम की ओर से कठोर दंडात्मक कारवाई किया जाएगा। नगर निगम के सिटी मिशन मैनेजर सतीश कुमार ने बताया कि नगर आयुक्त के निर्देश पर यह कारवाई की जा रही है।