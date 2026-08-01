Palamu News: मेदिनीनगर में 3.29 करोड़ रुपए से बनेंगे 12 नए सार्वजनिक शौचालय

Palamu News: मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। सार्वजनिक स्वच्छता व्यवस्था को मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र में और अधिक बेहतर करने के लिए करीब 3.29 करोड़ रुपये की लागत से योजना पर काम शीघ्र शुरू किया जाएगा। नगर निगम क्षेत्र में 2 करोड़ 43 लाख रुपये की लागत से आठ नए सुलभ शौचालय बनाए जाएंगे। प्रत्येक शौचालय में नौ सीटें होंगी। इसके अलावा करीब 86 लाख रुपये की लागत से चार अत्याधुनिक एस्पिरेशनल शौचालय का निर्माण कराया जाएगा, जो आधुनिक तकनीक से संचालित होंगे। साथ ही अतिरिक्त 35 लाख रुपये की लागत से सभी वार्डों में लगभग चार-चार व्यक्तिगत शौचालय भी बनाए जाएंगे। नगर आयुक्त रंजीत लाल ने बताया कि विभाग से योजना की राशि प्राप्त हो चुकी है।

अगली बोर्ड बैठक में सार्वजनिक एवं एस्पिरेशनल शौचालयों के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थानों का चयन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे स्थानों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां लोगों का आवागमन अधिक रहता है, ताकि अधिकतम नागरिकों को सुविधा मिल सके। व्यवसायी संघ के जिला अध्यक्ष प्रभात अग्रवाल ने कहा कि पहले से संचालित अधिकांश शौचालयों में पानी की कमी के कारण वे धीरे-धीरे अनुपयोगी हो गए हैं। नए शौचालयों में पर्याप्त जलापूर्ति, नियमित सफाई और प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जाए, तभी इस योजना का वास्तविक लाभ आम लोगों तक पहुंचेगा। डालटनगंज चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष विनोद उदयपुरी ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में संचालित सार्वजनिक शौचालयों में महज दो-तीन की स्थिति ही संतोषजनक है। परंतु अन्य शौचालयों का लोग मजबूरी में उपयोग करते हैं। नई परियोजनाओं के साथ-साथ पुराने शौचालयों के रख-रखाव पर भी गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है, तभी शहर की स्वच्छता व्यवस्था में वास्तविक सुधार दिखाई देगा।उल्लेखनीय है कि मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र में पहले से संचालित सार्वजनिक शौचालयों की बदहाल स्थिति नई योजना के सामने बड़ी चुनौती भी है। नगर निगम क्षेत्र में फिलहाल करीब 13 सार्वजनिक शौचालय संचालित हैं, लेकिन नियमित रख-रखाव के अभाव में अधिकांश की स्थिति खराब हो चुकी है। शुरुआती दिनों में इनका संचालन बेहतर रहता है, लेकिन समय के साथ नियमित सफाई नहीं होने, पानी की पर्याप्त उपलब्धता नहीं रहने और शौचालय बार-बार जाम हो जाती है। इस समस्याओं के कारण अधिकांश शौचालय उपयोग के लायक नहीं रह जाते हैं। नगर निगम प्रशासन को पुराने शौचालय की व्यवस्था को भी सुदृढ़ करना होगा।