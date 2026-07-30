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Palamu News: सरकारी बस स्टैंड से अतिक्रमण हटाने के लिए दिया गया अंतिम चेतावनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
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Palamu News: मेदिनीनगर नगर निगम ने सरकारी बस डिपो और आसपास के क्षेत्रों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए अंतिम चेतावनी दी है। नगर आयुक्त के निर्देश पर, सब्जी विक्रेताओं और अन्य व्यापारियों को लाउडस्पीकर के जरिए बताया गया है कि अवैध कब्जे हटाना आवश्यक है। नहीं हटाने पर निगम कठोर कार्रवाई करेगा।

Palamu News: सरकारी बस स्टैंड से अतिक्रमण हटाने के लिए दिया गया अंतिम चेतावनी

Palamu News: मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। मेदिनीनगर नगर निगम अंतर्गत सरकारी बस डिपो परिसर और आसपास के क्षेत्रों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए मेदिनीनगर नगर निगम प्रशासन ने अंतिम चेतावनी दिया है। नगर आयुक्त के निर्देशानुसार बस स्टैंड क्षेत्र में सब्जी विक्रेताओं और थोक व्यापारियों द्वारा किए गए अवैध कब्जे को हटाने के लिए निगम की ओर से लाउडस्पीकर के जरिए दुकानदारों को स्पष्ट चेतावनी जारी किया गया है। निगम प्रशासन ने साफ कर दिया है कि व्यापारी स्वयं समय रहते अपनी दुकानों और सामानों को हटा लें, अन्यथा निगम की ओर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ​​स संबंध में नगर निगम के सिटी मिशन मैनेजर सतीश कुमार ने बताया कि नगर आयुक्त के निर्देश पर यह कारवाई किया जा रह है ।

बस डिपो परिसर में अवैध रूप से सब्जी व थोक दुकानें सजा लेने के कारण बसों के आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। इसके साथ ही आम यात्रियों को भी आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि प्राथमिक चरण में सभी विक्रेताओं को समझा-बुझाकर अतिक्रमण खुद से हटाने का अवसर दिया जा रहा है। यदि दी गई चेतावनी के बाद भी व्यापारियों ने खुद से सड़कों और डिपो परिसर को खाली नहीं किया, तो नगर निगम की टीम अभियान चलाकर अवैध कब्जे को हटाएगी। इस दौरान सामानों की जब्ती के साथ जुर्माना भी वसूला जाएगा और संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।इस अभियान के दौरान सीएलटीसी गुरुदयाल सिंह तथा शेर खान समेत निगम के अन्य कर्मी उपस्थित रहे।

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