Palamu News: मेदिनीनगर में आवारा कुत्तों के लिए 2.10 करोड़ में बनेगा एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर
Palamu News: मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और रेबीज जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए 2.10 करोड़ रुपये की लागत से एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) सेंटर का निर्माण किया जाएगा। इस सेंटर में नसबंदी, एंटी-रेबीज टीकाकरण और वैज्ञानिक प्रबंधन की व्यवस्था होगी।
Palamu News: मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण और रेबीज जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र में 2.10 करोड़ रुपये की लागत से एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) सेंटर का निर्माण कराया जाएगा। नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य के 10 शहरी निकायों में एबीसी सेंटर निर्माण के लिए कुल 21 करोड़ 6 लाख 25 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। नगर आयुक्त रंजीत लाल ने बताया कि विभाग से राशि का आवंटन प्राप्त हो चुका है। नगर निगम की अगली बोर्ड बैठक में सेंटर के लिए उपयुक्त स्थल का चयन किया जाएगा।
इसके बाद खुली निविदा के माध्यम से निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू होगी। विभाग के आदेश के अनुसार एबीसी सेंटर में आवारा कुत्तों की नसबंदी, एंटी-रेबीज टीकाकरण और उनके वैज्ञानिक प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी। इसका उद्देश्य शहर में आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रित करना, लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा पशु कल्याण को बढ़ावा देना है। निर्माण कार्य की गुणवत्ता, तकनीकी मानकों और समयबद्ध क्रियान्वयन की जिम्मेदारी नगर निगम के अधिकारियों की होगी। विभाग ने निर्देश दिया है कि कार्यादेश जारी होने की तिथि से छह माह के भीतर निर्माण कार्य पूरा किया जाए। स्वीकृत राशि तीन किस्तों में जारी होगी। पहली किस्त 30 प्रतिशत, दूसरी 50 प्रतिशत तथा शेष 20 प्रतिशत राशि निर्माण पूर्ण होने, भौतिक सत्यापन और संतोषजनक प्रगति प्रतिवेदन के बाद जारी की जाएगी। योजना की नियमित निगरानी नगर प्रशासन निदेशालय करेगा और सेंटर के संचालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए जाएंगे।
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