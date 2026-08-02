Palamu News: लायंस क्लब ऑफ मेदिनीनगर ने चलाया स्वच्छता अभियान
Palamu News: मेदिनीनगर में लायंस क्लब ने कोयल रिवर फ्रंट और टाउन हॉल में स्वच्छता अभियान चलाया। डॉ. रविश कुमार की अगुवाई में स्थानीय नागरिकों ने मिलकर कचरा साफ किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता सभी का नैतिक दायित्व है और नगर निगम से स्वच्छता के लिए उपायों की मांग की।
Palamu News: मेदिनीनगर, संवाददाता। लायंस क्लब ऑफ मेदिनीनगर ने रविवार की सुबह में कोयल रिवर फ्रंट और टाउन हॉल परिसर में स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। क्लब अध्यक्ष डॉ. रविश कुमार के नेतृत्व में आयोजित अभियान में क्लब के सदस्यों के साथ मॉर्निंग वॉक करने वाले महिला-पुरुषों, बच्चों और स्थानीय नागरिकों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। सभी ने मिलकर नदी तट और परिसर में फैले कचरे की सफाई की। डॉ. रविश कुमार ने कहा कि स्वच्छता केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का नैतिक दायित्व है। उन्होंने कहा कि कोयल नदी मेदिनीनगर की पहचान और प्राकृतिक धरोहर है, इसलिए इसे स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है।
उन्होंने नगर निगम से नदी तट पर पर्याप्त डस्टबिन लगाने और जागरूकता संबंधी संदेश प्रदर्शित करने की मांग भी की। इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट डॉ. प्रवीण सिद्धार्थ ने कहा कि कोयल रिवर फ्रंट शहर का प्रमुख पर्यटन और सांस्कृतिक स्थल है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग घूमने, योग करने और धार्मिक आयोजनों में शामिल होने आते हैं। उन्होंने लोगों से प्लास्टिक और अन्य कचरा नदी तट पर नहीं फेंकने तथा सार्वजनिक स्थलों को अपने घर की तरह स्वच्छ रखने की अपील की। अभियान में डॉ. आनंद कुमार, डॉ. निशांत कुमार, मुकेश अग्रवाल, परिमल प्रसून, रंजीत कुमार मिश्रा समेत लायंस क्लब के कई सदस्यों ने सक्रिय भागीदारी निभाई।
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