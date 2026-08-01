Palamu News: बेटी की शादी के लिए रखे 25 हजार रुपये की चोरी

Palamu News: मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। शहर थाना क्षेत्र के महिंद्रा आर्केड मॉल की पार्किंग से एक मजदूर के पॉकेट से 25 हजार रुपये चोरी हो गई है। इस संबंध में चैनपुर थाना क्षेत्र के कुदागा खुर्द निवासी खुर्शीद अंसारी ने शहर थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। मेदिनीनगर शहर थाना प्रभारी ज्योति लाल रजवार ने बताया कि अब तक आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन के आधार जांच के उपरांत आगे की कार्रवाई की जाएगी। भुक्तभोगी खुर्शीद अंसारी ने बताया कि वह महिंद्रा आर्केड में मजदूरी का काम करता है। वह शुक्रवार को चैनपुर थाना क्षेत्र स्थित कटुअल एसबीआई शाखा से 25 हजार रुपये निकालकर सीधे साइकिल से महिंद्रा आर्केड पहुंचा।

उसने साइकिल के हैंडल में झोले में पैसा एवं कपड़ा रखकर काम में लग गया। दोपहर करीब तीन बजे उसे झोले की याद आई। जब वह साइकिल के पास पहुंचा तो झोला गायब था। पीड़ित ने आसपास काफी खोजबीन की, लेकिन रुपये और झोले का कोई पता नहीं चला। इसके बाद शनिवार को उसने शहर थाना में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। उसने बताया कि रुपये बेटी की शादी के लिए गहने खरीदने के उद्देश्य से रखे थे। सोने की कीमत में गिरावट की सूचना मिलने पर वह रुपये निकालकर खरीदारी करने आया था। खुर्शीद अंसारी ने बताया कि घटना के बाद आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी देखी गई। फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है, लेकिन उसकी पहचान स्पष्ट नहीं हो सकी है।