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Palamu News: चालू शैक्षणिक सत्र में सामान्य जाति के 1731 विद्यार्थियों के लिए मांगी गई साइकिल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
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Palamu News: पलामू में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में आठवीं कक्षा के 1731 सामान्य जाति के छात्रों को साइकिल दी जाएगी। राज्य परियोजना द्वारा 21 प्रखंडों से डिमांड भेजा गया है। इस साल 2065 छात्रों को साइकिल वितरित की गई थी। विभिन्न प्रखंडों में छात्रों को साइकिल उपलब्ध कराने की प्रक्रिया चल रही है।

Palamu News: चालू शैक्षणिक सत्र में सामान्य जाति के 1731 विद्यार्थियों के लिए मांगी गई साइकिल

Palamu News: मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। पलामू में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में आठवीं कक्षा में अध्यनरत 1731 सामान्य जाति के छात्र-छात्राओं को साइकिल मिलेगी। इसके लिए समग्र शिक्षा अभियान की ओर राज्य परियोजना झारखंड को डिमांड भेजा गया है। चालू शैक्षणिक सत्र में ही छात्र-छात्राओं को साइकिल दी जाएगी। जबकि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में 2065 सामान्य जाति के छात्र-छात्राओं को साइकिल दी गई थी। समग्र शिक्षा अभियान के एपीओ मनोज कुमार मिश्रा ने बताया कि पिछले शैक्षणिक सत्र की साइकिल इस वर्ष बांटी गई है। उन्होंने ने संभावना जताया कि चालू शैक्षणिक सत्र में आठवीं कक्षा में अध्यनरत छात्र-छात्राओं को इसी शैक्षणिक सत्र में साइकिल मिल जाएगी।

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राज्य परियोजना को 21 प्रखंडों से बीइइओ के माध्यम से आई सूचि को राज्य परियोजना को साइकिल उपलब्ध कराने के लिए डिमांड भेज दिया गया है। चालू शैक्षणिक सत्र में आठवीं कक्षा में अध्ययनरत सामान्य जाति 869 छात्रा और 862 छात्र को साइकिल मिलेगी। उन्होंने कहा कि विश्रामपुर प्रखंड में 66 छात्र-छात्राओं को साइकिल दिया जाएगा। चैनपुर प्रखंड में 100, छतरपुर प्रखंड में 46, मेदिनीनगर में 31, हैदरनगर में 169, हरिहरगंज में 54, हुसैनाबाद में 180, लेस्लीगंज प्रखंड में 130, मनातू प्रखंड में 48, मोहम्मदगंज प्रखंड क्षेत्र में 80, नावाबाजार में 56, नौडीहा बाजार में 16, पांडू प्रखंड में 98, पड़वा प्रखंड में 30, पांकी प्रखंड में 172, पाटन प्रखंड में 246, पिपरा प्रखंड में 69, रामगढ़ प्रखंड में एक, सतबरवा प्रखंड में 11, तरहसी प्रखंड में 88 और उंटारी रोड प्रखंड के 40 छात्र-छात्राओं को साइकिल दिया जाएगा। सबसे कम रामगढ़ प्रखंड में एक मात्र छात्रा को साइकिल दिया जाएगा। सर्वाधिक पाटन प्रखंड के 125 छात्र और 120 छात्र को साइकिल मिलेगी।

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