Palamu News: नगर निगम में सड़क, नाली व नागरिक सुविधाओं पर खर्च होंगे 6.07 करोड़
Palamu News: झारखंड सरकार ने मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र में शहरी परिवहन और नागरिक सुविधाओं के विकास के लिए 6 करोड़ 7 लाख रुपये आवंटित किया है। इस राशि से नगर निगम के सभी 35 वार्डों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। नगर आयुक्त ने समस्याओं के समाधान के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने का आश्वासन दिया है।
Palamu News: मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। झारखंड सरकार ने मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र में शहरी परिवहन और नागरिक सुविधाओं के विकास के लिए 6 करोड़ 7 लाख रुपये आवंटित किया है।
विकास कार्य का विस्तार
इस राशि से नगर निगम के सभी 35 वार्डों में सड़क, गली, पीसीसी पथ, नाली और अन्य आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। नगर आयुक्त रंजीत लाल ने बताया कि विकास कार्यों में जरूरतमंद क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। कुल राशि में शहरी परिवहन मद के तहत 2 करोड़ 25 लाख रुपये तथा नागरिक सुविधा मद के तहत 3 करोड़ 82 लाख रुपये खर्च होंगे। शहरी परिवहन योजना के तहत सड़क, गली और पीसीसी पथ का निर्माण कराया जाएगा, जबकि नागरिक सुविधा मद से सड़क, नाली, गली सौंदर्यीकरण और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य विकास कार्य किए जाएंगे।
नगर निगम बोर्ड की बैठक
नगर आयुक्त ने कहा कि नगर निगम बोर्ड की अगली बैठक में सभी 35 वार्डों की समीक्षा कर प्रत्येक वार्ड की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा होगी। जिन इलाकों में समस्याएं अधिक गंभीर हैं, वहां प्राथमिकता के आधार पर कार्य शुरू कराया जाएगा। नगर निगम क्षेत्र के कई वार्ड लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। वार्ड संख्या तीन के आदर्श नगर की जर्जर सड़कें, वार्ड चार में बड़ी संख्या में खराब स्ट्रीट लाइटें, शांतिपुरी मोहल्ले में नाली निर्माण की जरूरत तथा वार्ड 26, 27 और 28 में नालियों की नियमित सफाई नहीं होने से लोगों को बारिश के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कई वार्डों में बस स्टॉप और पार्क जैसी सुविधाओं की भी आवश्यकता है। नगर निगम की इस योजना से इन समस्याओं के समाधान की उम्मीद बढ़ी है।
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