Palamu News: पलामू में एसआईआर का काम लगभग 100% पूरा
Palamu News: झारखंड में निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत निर्वाचक प्रपत्र वापस लेने की समय सीमा समाप्त कर दी है। पलामू जिले में एकत्र किए गए मतदाता डेटा का डिजिटाइजेशन लगभग पूरा हो चुका है, जिसमें मृत और डबल मतदाताओं के आंकड़े भी हैं।
Palamu News: मेदिनीनगर, संवाददाता। झारखंड में निर्वाचन आयोग का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत निर्वाचक प्रपत्र (ईएफ) वापस लेने की समय सीमा बुधवार को समाप्त हो गई। प्राप्त फार्म डिजिटाइजेशन का कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। पलामू जिले के सुदूर हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र के हरिहरगंज शहर के खाप कटैया मोहल्ले में के मिडिल स्कूल स्थित बूथ संख्या 300 के बीएलओ गुड़िया देवी और वॉलिंटियर संजय मिश्रा ने बताया कि कुल मददाता 1091 है जिसमें मृत मतदाता 23 पाए गए जबकि 24 मतदाता का नाम डबल पाया गया । 105 मतदाता का नाम दूसरे जगह पर जुड़ गया है। सभी मतदाताओं का एसआईआर फार्म आनलाईन कर दिया गया है। बूथ संख्या 301 की बीएलओ संगीता देवी और वॉलिंटियर प्रवीण मिश्रा ने बताया कि कुल मतदाता 941 है जिसमें 31 मतदाता मृत है, 65 मतदाताओं का नाम डबल है और 114 मतदाताओं का नाम दूसरे जगह पर जुड़ गया है। उन्होंने बताया कि सभी मतदाताओं का एसआईआर फार्म आनलाईन कर दिया गया है。
डिजिटाइजेशन कार्य की प्रगति
पलामू जिले के पांचों विधानसभा क्षेत्रों में गणना पत्र के डिजिटाइजेशन का कार्य करीब शत-प्रतिशत पूरा कर लिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार पांकी विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,33,125 निर्वाचक है। सभी 333120 निर्वाचकों तक फार्म वितरण किया गया जबकि 333125 फार्म डिजिटाइज कर दिया गया है। डालटनगंज विधानसभा क्षेत्र में कुल 4,06,932 निर्वाचक हैं। सभी 4,06,932 निर्वाचकों के ईएफ का वितरण और डिजिटाइजेशन पूरा कर लिया गया है। विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,67,800 निर्वाचक हैं। यहां 3,67,799 गणना का वितरण किया गया, जबकि सभी 3,67,800 प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूरा कर लिया गया है। छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,26,401 निर्वाचकों में से 3,26,389 के बीच फार्म वितरित किए गए हैं तथा सभी 3,26,401 प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूर्ण हो चुका है। हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,30,689 निर्वाचकों में से 3,30,687 गणना का वितरण किया गया है और सभी 3,30,689 प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन कर लिया गया है।
सामान्य पूछे जाने वाले प्रश्न
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