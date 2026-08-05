Palamu News: ऊंटारी रोड में पुलिस जांच में 10 वाहन जब्त
Palamu News: विश्रामपुर में पुलिस ने ऊंटारी रोड पर यातायात नियमों के पालन के लिए एक सघन वाहन जांच अभियान चलाया। थाना प्रभारी संतोष गिरी के नेतृत्व में नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। बाइक चालकों से हेलमेट और लाइसेंस की जांच की गई और कई चालान काटे गए। यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा।
Palamu News: विश्रामपुर। पलामू जिले के ऊंटारी रोड-मोहम्मदगंज मुख्य पथ पर बुधवार को पुलिस ने सघन वाहन जांच अभियान चलाया। थाना प्रभारी संतोष गिरी के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के दौरान दोपहिया एवं चारपहिया वाहनों की जांच कर यातायात नियमों का पालन कराने पर विशेष जोर दिया गया। थाना प्रभारी संतोष गिरी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए गए अभियान में चारपहिया वाहनों की डिक्की की तलाशी ली गई। दोपहिया वाहन चालकों के हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन संबंधी कागजात की जांच की गई। ट्रिपल राइडिंग, बिना हेलमेट तथा बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने वाले 10 से अधिक बाइक चालकों का चालान काटा गया।
वाहन जांच अभियान की सूचना मिलते ही कई बिना हेलमेट और बिना लाइसेंस वाले बाइक चालक वैकल्पिक मार्गों का सहारा लेकर बचने का प्रयास करते नजर आए। पुलिस ने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए इस तरह का अभियान आगे भी जारी रहेगा।
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