Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Palamu News: जिला परिषद की टीम ने किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
Follow us on Google News
share

Palamu News: पलामू जिला परिषद के निर्देश पर गठित जांच टीम ने पाटन स्थित जिला परिषद बाजार का निरीक्षण किया। टीम ने दुकानदारों की समस्याओं का जायजा लेने के बाद पाया कि दुकानों तक पहुंचने के लिए केवल एक सीढ़ी है, जबकि दो अतिरिक्त सीढ़ियों की आवश्यकता है।

Palamu News: जिला परिषद की टीम ने किया निरीक्षण

Palamu News: मेदिनीनगर। पलामू जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के निर्देश पर गठित जांच टीम ने मंगलवार को पाटन स्थित जिला परिषद बाजार परिसर का निरीक्षण कर दुकानदारों की समस्याओं का जायजा लिया। टीम का गठन दुकानदारों के किराया निर्धारण एवं बुनियादी सुविधाओं को लेकर दिए गए आवेदन के आलोक में किया गया था। निरीक्षण टीम में जिला परिषद सदस्य संग्राम सिंह, जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रमोद कुमार सिंह, पूर्व जिला परिषद सदस्य नंदकुमार पासवान, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता अजीत कुमार, अशोक कुमार तथा जिला परिषद कार्यालय के बड़े बाबू और नाजिर शामिल थे। जांच के दौरान टीम ने पाया कि दुकानों तक पहुंचने के लिए वर्तमान में केवल एक सीढ़ी उपलब्ध है, जबकि भवन के दोनों हिस्सों तक सुगम आवागमन के लिए कम से कम दो अतिरिक्त सीढ़ियों की आवश्यकता है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Palamu Latest News Palamu News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।