Palamu News: मलय डैम, सिंचाई नहर तथा मेधा डेयरी के पलामू प्लांट का उपायुक्त ने किया निरीक्षण

Palamu News: मेदिनीनगर, संवाददाता। पलामू के उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने गुरुवार को सतबरवा स्थित मलय डैम, उससे जुड़ी सिंचाई नहर तथा मेदिनीनगर सदर प्रखंड के गणके स्थित मेधा डेयरी के पलामू प्लांट का निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने सिंचाई, पर्यटन और डेयरी विकास से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को लक्ष्य के अनुरूप काम करने के लिए आवश्यक निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को निर्बाध सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने और मलय डैम को जिले के प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित की जरूरत है। उन्होंने दुग्ध प्लांट को भी लाभकारी बनाने पर बल दिया। मलय सिंचाई नहर के निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने क्षतिग्रस्त हिस्से का जायजा लिया। जल पथ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता से मरम्मत कार्य की जानकारी ली। कार्यपालक अभियंता ने बताया गया कि जल प्रवाह बनाए रखने के लिए फिलहाल दो पाइप लगाकर अस्थायी व्यवस्था की गई है। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए जलापूर्ति किसी भी स्थिति में बाधित नहीं होनी चाहिए तथा नहर के स्थायी समाधान के लिए आवश्यक टेंडर का प्रकाशन हर हाल में सोमवार तक सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने मलय डैम के एस्केप यूनिट, सिंगल लेन रोड की स्थिति, डैम के मैकेनिकल सिस्टम तथा गेट संचालन व्यवस्था की भी समीक्षा की। कार्यपालक अभियंता ने बताया कि आवश्यकता एवं ग्रामीणों से प्राप्त आवेदन के आधार पर 3 इंच, 4 इंच और 5 इंच तक फाटक खोले जाते हैं, जिससे आवश्यकतानुसार जल प्रवाह नियंत्रित किया जाता है। उपायुक्त ने वर्तमान जलस्तर की जानकारी लेते हुए उपलब्ध जल का वैज्ञानिक एवं संतुलित उपयोग कर अधिकाधिक किसानों तक सिंचाई सुविधा पहुंचाने का निर्देश दिया.