Palamu News: मलय डैम, सिंचाई नहर तथा मेधा डेयरी के पलामू प्लांट का उपायुक्त ने किया निरीक्षण
Palamu News: मेदिनीनगर के उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने मलय डैम और मेधा डेयरी का निरीक्षण किया। उन्होंने सिंचाई, पर्यटन और डेयरी विकास के कार्यों की समीक्षा की। उपायुक्त ने किसानों को जल आपूर्ति में बाधा नहीं डालने और मलय डैम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए।
Palamu News: मेदिनीनगर, संवाददाता। पलामू के उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने गुरुवार को सतबरवा स्थित मलय डैम, उससे जुड़ी सिंचाई नहर तथा मेदिनीनगर सदर प्रखंड के गणके स्थित मेधा डेयरी के पलामू प्लांट का निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने सिंचाई, पर्यटन और डेयरी विकास से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को लक्ष्य के अनुरूप काम करने के लिए आवश्यक निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को निर्बाध सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने और मलय डैम को जिले के प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित की जरूरत है। उन्होंने दुग्ध प्लांट को भी लाभकारी बनाने पर बल दिया। मलय सिंचाई नहर के निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने क्षतिग्रस्त हिस्से का जायजा लिया। जल पथ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता से मरम्मत कार्य की जानकारी ली। कार्यपालक अभियंता ने बताया गया कि जल प्रवाह बनाए रखने के लिए फिलहाल दो पाइप लगाकर अस्थायी व्यवस्था की गई है। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए जलापूर्ति किसी भी स्थिति में बाधित नहीं होनी चाहिए तथा नहर के स्थायी समाधान के लिए आवश्यक टेंडर का प्रकाशन हर हाल में सोमवार तक सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने मलय डैम के एस्केप यूनिट, सिंगल लेन रोड की स्थिति, डैम के मैकेनिकल सिस्टम तथा गेट संचालन व्यवस्था की भी समीक्षा की। कार्यपालक अभियंता ने बताया कि आवश्यकता एवं ग्रामीणों से प्राप्त आवेदन के आधार पर 3 इंच, 4 इंच और 5 इंच तक फाटक खोले जाते हैं, जिससे आवश्यकतानुसार जल प्रवाह नियंत्रित किया जाता है। उपायुक्त ने वर्तमान जलस्तर की जानकारी लेते हुए उपलब्ध जल का वैज्ञानिक एवं संतुलित उपयोग कर अधिकाधिक किसानों तक सिंचाई सुविधा पहुंचाने का निर्देश दिया.
पर्यटन संभावनाओं का आकलन
उपायुक्त ने मलय डैम की पर्यटन संभावनाओं का भी आकलन किया। उन्होंने बोटिंग कर डैम के प्राकृतिक सौंदर्य का अवलोकन किया और अधिकारियों के साथ पर्यटन सुविधाओं के विस्तार पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि पलामू प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध जिला है और मलय डैम को प्राकृतिक पर्यटन, नौकायन, मत्स्य पालन तथा मनोरंजन गतिविधियों के समेकित केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। पर्यटन और मत्स्य पालन के समन्वित विकास से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आय के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने खराब पड़ी सभी नौकाओं की शीघ्र मरम्मत कर पुनः संचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया ताकि पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें.
डेयरी प्लांट का निरीक्षण
निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने मेधा डेयरी, पलामू प्लांट का भी औचक निरीक्षण किया। उन्होंने दूध खरीद, दूध प्रसंस्करण, गुणवत्ता नियंत्रण, स्वच्छता एवं साफ-सफाई, पैकेजिंग अनुभाग, मशीनों के संचालन तथा प्लांट की समग्र कार्यप्रणाली की समीक्षा की और मेधा डेयरी की सुव्यवस्थित व्यवस्था, कुशल संचालन तथा गुणवत्ता मानकों के पालन की सराहना की। निरीक्षण के दौरान उप विकास आयुक्त (डीडीसी), सहायक समाहर्ता, जिला सूचना पदाधिकारी, जल पथ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता, विभागीय अभियंता, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक तथा जेएमएफ की ओर से रवि शंकर पांडेय, बिलास यादव और अजीत कुमार सिंह आदि उपस्थित थे.
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