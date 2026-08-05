Palamu News: सावन के उपलक्ष्य में डिजनीलैंड मेला का हुआ उद्घाटन
Palamu News: मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र के शिवाजी मैदान में डिज्नीलैंड मेले का उद्घाटन विधायक आलोक कुमार चौरसिया ने किया। यह मेला पलामू की सांस्कृतिक पहचान है। मेला आयोजक ने इस वर्ष नए आकर्षणों का विवरण दिया। महिलाओं की सुविधा के लिए शौचालय और पेयजल की व्यवस्था की गई है।
Palamu News: मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। सावन के उपलक्ष्य में मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र के शिवाजी मैदान में बुधवार को डिज्नीलैंड मेले का उद्घाटन विधायक आलोक कुमार चौरसिया, मेयर अरुणा शंकर, डिप्टी मेयर मनोज कुमार, वार्ड पार्षद नीरा देवी, मेला आयोजक पवन कुमार गुप्ता, मेला प्रबंधक जितेंद्र अग्रवाल तथा अजय राम उर्फ कल्लू चंद्रवंशी ने संयुक्त रूप से किया। विधायक ने कहा कि श्रावणी डिज्नीलैंड मेला पलामू की सांस्कृतिक पहचान बन चुका है। जिले के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी पूरे वर्ष इस मेले का इंतजार करते हैं। ऐसे आयोजन सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के साथ लोगों को मनोरंजन और रोजगार का अवसर भी उपलब्ध कराते हैं। मेयर ने कहा कि यह मेला पलामू की आन, बान और शान है तथा शहर की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करता है। डिप्टी मेयर ने आयोजन समिति की सराहना करते हुए हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया, जबकि वार्ड पार्षद नीरा देवी ने सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दीं。
मेला आयोजक का विवरण
मेला आयोजक पवन कुमार गुप्ता ने बताया कि इस वर्ष मेले में जलपरी शो, छिपकली झूला, टावर झूला और सुनामी झूला सहित कई नए आकर्षण जोड़े गए हैं। इसके अलावा मीना बाजार, खरीदारी के स्टॉल और खान-पान की विशेष व्यवस्था की गई है। मेला प्रबंधक जितेंद्र अग्रवाल ने बताया कि महिलाओं की सुविधा के लिए करीब 20 हजार रुपये की लागत से चार शौचालय, पेयजल और फर्स्ट एड की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के लिए प्रशासन से 20 महिला एवं पुरुष पुलिसकर्मियों की मांग भी की है। अजय राम उर्फ कल्लू चंद्रवंशी ने बताया कि इस वर्ष मेले की डाक 88 लाख रुपये में होने के कारण प्रवेश शुल्क 20 रुपये से बढ़ाकर 30 रुपये किया गया है।
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