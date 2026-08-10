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Palamu News: मेदिनीनगर चैंबर एवं लायंस क्लब ने बैरिया चौक पर गड्ढे की कराई मरम्मत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
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Palamu News: मेदिनीनगर चैंबर और लायंस क्लब ने बैरिया चौक पर गड्ढों की मरम्मत की। यह फैसला राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी से छुटकारा देने के लिए लिया गया। विकास शेट्टी ने बताया कि गड्ढों के कारण दुर्घटनाएं बढ़ रही थीं। प्रशासन से संपर्क के बाद सड़क के स्थायी समाधान की मांग की जाएगी।

Palamu News: मेदिनीनगर चैंबर एवं लायंस क्लब ने बैरिया चौक पर गड्ढे की कराई मरम्मत

Palamu News: मेदिनीनगर चैंबर एवं लायंस क्लब ने बैरिया चौक पर गड्ढे की कराई मरम्मत मेदिनीनगर, संवाददाता। शहर के बैरिया चौक में एनएच-39 पर बने बड़े-बड़े गड्ढों से राहगीरों और वाहन चालकों को हो रही परेशानी को देखते हुए रविवार को मेदिनीनगर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एवं लायंस क्लब ऑफ मेदिनीनगर ने संयुक्त रूप से तत्काल मरम्मत कार्य कराया। गड्ढों में स्टोन डस्ट एवं अन्य सामग्री डालकर फिलहाल सड़क को आवागमन योग्य बनाया गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से ट्रैफिक प्रभारी रुद्रानंद सरस ने यातायात व्यवस्था सुचारू रखने में सहयोग किया। इस सामाजिक पहल से आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। गड्ढे करीब डेढ़ फीट तक गहरे हो गए हैं。

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समस्या की पहचान

लायंस क्लब ऑफ मेदिनीनगर के फाउंडर प्रेसिडेंट डॉ. प्रवीण सिद्धार्थ ने बताया कि पिछले कुछ समय से बैरिया चौक मार्ग पर गड्ढों के कारण लगातार दुर्घटनाओं की शिकायत मिल रही थी। बाइक सवारों के गिरकर घायल होने तथा बच्चों और महिलाओं को चोट लगने की जानकारी भी मिली थी। निरीक्षण में सड़क की स्थिति चिंताजनक पाई गई। नगर निगम से संपर्क करने पर जानकारी मिली कि यह सड़क आरसीडी विभाग के अधीन है और निर्माण को लेकर पत्राचार चल रहा है। इसी बीच बारिश के कारण स्थिति और खराब हो गई। इसके बाद सामाजिक दायित्व के तहत तत्काल मरम्मत का निर्णय लिया गया। चैंबर अध्यक्ष विकास शेट्टी ने बताया कि बैरिया चौक के पास बाजार समिति में व्यवसायियों के गोदाम हैं। यहां प्रतिदिन मालवाहक वाहनों का आवागमन होता है। गड्ढों के कारण वाहन फंसने और पलटने की स्थिति बनती है। थ्री-व्हीलर पलटने से लोगों के घायल होने की घटनाएं भी सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि चैंबर और लायंस क्लब उपायुक्त से मिलकर जलजमाव के स्थायी समाधान के लिए नाली निर्माण, सड़क चौड़ीकरण और स्थायी मरम्मत की मांग करेंगे। चैंबर सचिव वरुण जायसवाल ने कहा कि शहर के कई प्रमुख मार्गों पर गड्ढे हैं। प्रशासन और संबंधित विभाग को समस्या से अवगत कराकर शीघ्र कार्रवाई का आग्रह किया जाएगा। बैरिया चौक का मार्ग रांची, पटना और विंढमगंज समेत कई महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ता है। मौके पर आशुतोष कुमार लाल, अमित कुमार लाल, अनूप कुमार, मनोज कुमार सोनी, किशन कुमार, पीयूष राज, श्रीकांत कुमार, नीलेश चन्द्र, अजय अग्रवाल, परिमल प्रसून, रंजीत कुमार मिश्र आदि मौजूद थे।

कार्रवाई और समाधान

फोटो--मेदिनीनगर में बैरिया चौक पर रविवार को गड्ढे की मरम्मत कराने के लिए स्टोन डस्ट मंगवान के बाद कार्य शुरू कराते मेदिनीनगर चैंबर एवं लायंस क्लब के सदस्यगण

सामान्य प्रश्न

बैरिया चौक पर गड्ढों की समस्या कब शुरू हुई?
पिछले कुछ समय से बैरिया चौक मार्ग पर गड्ढों के कारण लगातार दुर्घटनाओं की शिकायत मिल रही थी।
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