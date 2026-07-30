Palamu News: गुरु पूर्णिमा पर धार्मिक आयोजनों से गूंजा पलामू

अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से सुदना स्थित गायत्री शक्तिपीठ में गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया गया। मंगलवार को 12 घंटे का अखंड गायत्री महामंत्र जप हुआ, जबकि बुधवार को गुरु पूजन, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन-यज्ञ और दीप महायज्ञ का आयोजन किया गया। पलामू उपजोन प्रभारी सच्चिदानंद तिवारी एवं मुख्य ट्रस्टी देवेंद्र वर्मा ने धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराया। कार्यक्रम के अंत में महाप्रसाद का वितरण किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने गुरु की महिमा और भारतीय संस्कृति में उनके महत्व पर प्रकाश डाला।

विहंगम योग संस्थान का आयोजन

विहंगम योग संस्थान की पलामू शाखा ने स्टेशन रोड स्थित गोविंद भवन में गुरु पूर्णिमा एवं प्रथम परंपरा सद्गुरु आचार्य श्री धर्मचंद देव जी महाराज की पुण्यतिथि मनाई। मुख्य अतिथि झारखंड प्रदेश महामंत्री ललित कुमार सिंह ने सद्गुरु के जीवन-दर्शन और ब्रह्मविद्या के प्रचार-प्रसार में उनके योगदान की चर्चा की। राज्य महिला प्रभारी मनोरमा द्विवेदी, राज्य यज्ञ प्रभारी नंदलाल पासवान तथा प्रधान संयोजक भानु प्रताप देव ने भी गुरु की महिमा और आध्यात्मिक साधना के महत्व पर विचार रखे।इधर, श्रीरामकृष्ण मां शारदा सेवा समिति की ओर से बंगीय दुर्गाबाड़ी प्रांगण में गुरु पूर्णिमा समारोह आयोजित किया गया। भगवान श्रीरामकृष्ण, मां शारदा, भगवान शिव, मां काली और स्वामी विवेकानंद की विधिवत पूजा-अर्चना के बाद वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन हुआ। अध्यक्ष व्यास मुनि त्रिपाठी और सचिव राजदेव उपाध्याय नेguru के मार्गदर्शन को जीवन का आधार बताते हुए श्रद्धालुओं से उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। भजन-कीर्तन, आरती, पुष्पांजलि और भंडारे के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। तीनों आयोजनों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकरguru के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की।