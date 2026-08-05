Palamu News: नेउरा में निकला गया चालीसवां का जुलूस
Palamu News: मेदिनीनगर के नेउरा गांव में बुधवार को चालीसवां का जुलूस बड़े धूमधाम से निकाला गया। जुलूस में शामिल ताजिया आकर्षण का केंद्र बना। कई लोग झारखंड के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों से भी आए। कार्यक्रम में स्थानीय गणमान्य लोग भी शामिल हुए और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए।
Palamu News: मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। चैनपुर प्रखंड के नेउरा गांव में बुधवार को चालीसवां का जुलूस निकाला गया। जुलूस में पांच लाख रुपये की लागत से तैयार ताजिया आकर्षण का केंद्र रहा। ताजिया देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे। जुलूस में पलामू, गढ़वा, लातेहार के अलावा पड़ोसी राज्य बिहार और छत्तीसगढ़ से भी अकीदतमंद शामिल हुए। चालीसवां के जुलूस में चैनपुर प्रखंड के खुदागा खुर्द, खुदाडा कला, सेमरा गांव के सैकड़ो लोगों ने अखाड़ा के साथ जुलूस में शामिल हुआ। बंदुआ पंचायत मुखिया ने बताया कि बंदुआ गांव में हाल ही के दिनों में हुई घटित घटनाओं के करण जुलूस नहीं निकल गया।
कार्यक्रम में जिला परिषद सदस्य फजायल अहमद, प्रमोद सिंह, नेउरा जनरल कमेटी के सदर अब्दुल मुतालिब, चालीसवां इंतजामिया कमेटी के सदर रहमान अंसारी, सचिव गुलाम हैदर, खजांची सद्दाम हुसैन, नायब सदर रियासत अंसारी, नायब सचिव मुख्तार अंसारी, रुस्तम अंसारी, फिरोज अंसारी, जुबरेल अंसारी, शमीम अंसारी, आदर्श सिंह, मुकेश सिंह, मंटू गिरी, प्रवीण तिवारी, राजन सिंह, निशांत सिंह, जावेद, शांति देवी समेत बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे। पूरे आयोजन के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए तथा जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।
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