Palamu News: कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के शव का हुआ अंतिम संस्कार
Palamu News: हुसैनाबाद, पलामू में कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा का अंतिम संस्कार पूरे विधि-विधान के साथ हुआ। पुलिस एनकाउंटर में मौत के चार दिन बाद, शव के गांव पहुंचते ही बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। अंतिम संस्कार कररबार नदी घाट पर वैदिक रीति-रिवाज से संपन्न हुआ।
Palamu News: हुसैनाबाद, प्रतिनिधि। कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के शव का अंतिम संस्कार बुधवार को पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र स्थित पैतृक गांव पथरा में पूरे विधि-विधान के साथ संपन्न हुआ। पुलिस एनकाउंटर में मौत के चार दिन बाद हुए अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में ग्रामीणों और आसपास के क्षेत्रों के लोग शामिल हुए। मंगलवार की दोपहर में शव गांव पहुंचने के बाद परिजन व आसपास के लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। बुधवार की सुबह में पैतृक आवास से शवयात्रा निकाली गई, जो कररबार नदी घाट पहुंची। वहां वैदिक रीति-रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार की सभी रस्में पूरी की गईं। मृतक के पुत्र अक्षत कुमार ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। इसके पूर्व पत्नी रिया सिन्हा पुलिस सुरक्षा में एक दिन के पेरोल पर चाईबासा जेल से पथरा लाई गई। वह अपने पति के शव से लिपटकर विलाप करने लगी जिससे माहौल गमगीन हो गया।
अंतिम संस्कार का माहौल
अंतिम संस्कार के दौरान पूरे गांव में शोक का माहौल रहा। सुबह से ही लोग पथरा गांव पहुंचने लगे थे। परिजन, रिश्तेदार और स्थानीय ग्रामीण अंतिम यात्रा में शामिल हुए। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। अंतिम संस्कार स्थल तथा आसपास के इलाके में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। प्रशासन ने पूरे कार्यक्रम पर नजर बनाए रखी, जिससे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न हो सकी। परिवार के सदस्यों, ग्रामीणों और स्थानीय लोगों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार की सभी रस्में विधिवत पूरी की गईं।
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