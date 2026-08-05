Palamu News: कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के शव का हुआ अंतिम संस्कार

Palamu News: हुसैनाबाद, प्रतिनिधि। कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के शव का अंतिम संस्कार बुधवार को पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र स्थित पैतृक गांव पथरा में पूरे विधि-विधान के साथ संपन्न हुआ। पुलिस एनकाउंटर में मौत के चार दिन बाद हुए अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में ग्रामीणों और आसपास के क्षेत्रों के लोग शामिल हुए। मंगलवार की दोपहर में शव गांव पहुंचने के बाद परिजन व आसपास के लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। बुधवार की सुबह में पैतृक आवास से शवयात्रा निकाली गई, जो कररबार नदी घाट पहुंची। वहां वैदिक रीति-रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार की सभी रस्में पूरी की गईं। मृतक के पुत्र अक्षत कुमार ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। इसके पूर्व पत्नी रिया सिन्हा पुलिस सुरक्षा में एक दिन के पेरोल पर चाईबासा जेल से पथरा लाई गई। वह अपने पति के शव से लिपटकर विलाप करने लगी जिससे माहौल गमगीन हो गया।