Palamu News: कस्तूरबा स्कूल चैनपुर से पांच खाद्य पदार्थों के नमूने भेजे गए प्रयोगशाला

Palamu News: खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। सुरक्षा मानकों में सुधार की आवश्यकता थी। टीम ने खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रहित किए और विद्यालय प्र management को सुधार के निर्देश दिए। निष्कर्षों के आधार पर नोटिस जारी किया गया। खाद्य सुरक्षा को लेकर जांच नियमित रूप से जारी रहेगी।

Palamu News: मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शुक्रवार को चैनपुर स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया । खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण, रसोईघर की स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन में सुधार की आवश्यकता थी। निरीक्षण के दौरान टीम ने चना दाल, मसूर दाल, आटा, चाउमिन और धनिया पाउडर के नमूने संग्रहित किया । सभी नमूनों को वैज्ञानिक जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा दिया गया ।

विद्यालय की गुणवत्ता की जांच साथ ही टीम ने छात्राओं को उपलब्ध कराए जा रहे भोजन की गुणवत्ता के साथ खाद्य सामग्री के रखरखाव की भी जांच की। मौके पर हल्दी सहित अन्य मसालों की जांच की गई, जो परीक्षण में संतोषजनक पाया गया । वहीं, रसोईघर की साफ-सफाई और खाद्य पदार्थों के भंडारण में आवश्यक सुधार करने का निर्देश विद्यालय प्रबंधन को दिया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने निरीक्षण में सामने आए तथ्यों के संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत विद्यालय प्रबंधन को स्पष्टीकरण के लिए नोटिस जारी किया है।

अगले कदम विद्यालय प्रबंधन के स्पष्टीकरण और प्रयोगशाला से प्राप्त नमूनों की जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई किया जाएगा। जाएगी। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी लव कुमार गुप्ता ने कहा कि खाद्य सुरक्षा को लेकर विभाग की जांच नियमित रूप से जारी रहेगी। सभी खाद्य प्रतिष्ठानों उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए भोजन तैयार करते समय भी अच्छी गुणवत्ता वाली खाद्य सामग्री का इस्तेमाल और स्वच्छता मानकों का पालन जरूरी है। उन्होंने बताया कि संस्थागत रसोईघरों में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए निरीक्षण एवं नमूना संग्रह का अभियान आगे भी जारी रहेगा। निरीक्षण टीम में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभय शंकर, ललिता कुमारी, संजीव उपाध्याय और कर्मी राजू रंजन मौजूद थे।