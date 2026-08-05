Palamu News: मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज में तीन विभाग में एक भी नियमित प्राध्यापक नहीं

Palamu News: मे़दिनी राय मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की कमी गंभीर हो गई है। जहां चार हालिया तबादलों ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है, वहीं वर्तमान में विभिन्न विभागों में नियमित फैकल्टी मौजूद नहीं है। कॉलेज प्रबंधन जल्द ही राज्य सरकार को आवश्यक फैकल्टी उपलब्ध कराने के लिए पत्र भेजने की योजना बना रहा है।

Palamu News: मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। पलामू के मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (एमआरएमसीएच) में फैकल्टी की कमी के बीच हालिया तबादलों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। कॉलेज के फॉरेंसिक मेडिसिन (एफएमटी), स्किन (त्वचा रोग) और रेडियोलॉजी विभाग में वर्तमान में एक भी नियमित फैकल्टी कार्यरत नहीं है। पहले से ही शिक्षकों की कमी झेल रहे संस्थान से हाल ही में चार फैकल्टी का स्थानांतरण कर दिया गया है, जबकि उनकी जगह अब तक किसी नई नियुक्ति नहीं की गई है। कॉलेज प्रशासन के अनुसार, संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर के 41 स्वीकृत पदों के विरुद्ध केवल 9, एसोसिएट प्रोफेसर के 27 पदों के मुकाबले 20 तथा प्रोफेसर के 17 स्वीकृत पदों के विरुद्ध मात्र 6 फैकल्टी कार्यरत हैं। इस प्रकार कुल 85 स्वीकृत पदों में केवल 35 फैकल्टी ही उपलब्ध हैं, जिससे शिक्षण और चिकित्सा सेवाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है।

फैकल्टी का हाल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. जेएस. राव ने बताया कि संस्थान पहले से ही फैकल्टी की कमी से जूझ रहा है। इसके बावजूद हाल ही में पीडियाट्रिक्स विभाग से डॉ. विनीता, एफएमटी से डॉ. शक्ति प्रकाश गावस्कर, सर्जरी विभाग से डॉ. विवेक भास्कर तथा ऑर्थोपेडिक्स विभाग से डॉ. आदित्य झा का स्थानांतरण कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इन पदों पर अब तक किसी चिकित्सक की पदस्थापना नहीं हुई है। कॉलेज की स्थिति से राज्य सरकार को अवगत कराते हुए आवश्यक फैकल्टी उपलब्ध कराने के लिए जल्द ही पत्र भेजा जाएगा। एफएमटी विभाग से डॉ. शक्ति प्रकाश गावस्कर के तबादले के बाद वहां केवल सीनियर रेजिडेंट डॉ. संजीत कार्यरत हैं, जिनका कार्यकाल भी अक्तूबर तक ही है। माइक्रोबायोलॉजी विभाग में भी केवल दो ट्यूटर के भरोसे शैक्षणिक और प्रयोगशाला संबंधी कार्य संचालित हैं। फैकल्टी के अलावा तकनीकी एवं सहयोगी कर्मचारियों की कमी भी कॉलेज की प्रमुख समस्याओं में शामिल है।

राज्य सरकार का अपडेट गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने फैकल्टी की कमी को देखते हुए कॉलेज को सशर्त नामांकन की अनुमति प्रदान की है। इस बीच चार और फैकल्टी के स्थानांतरण से कॉलेज प्रबंधन की चिंता और बढ़ गई है। नए शैक्षणिक सत्र के लिए राष्ट्रीय कोटा की काउंसिलिंग चार अगस्त से शुरू हो चुकी है, जबकि 18 अगस्त से नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ होगी। ऐसे में समय पर नए शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने पर मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता के साथ-साथ विद्यार्थियों के प्रशिक्षण और शैक्षणिक गतिविधियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है।