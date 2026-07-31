Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Palamu News: सीता प्लस टू उवि के संस्कृत लैब में दिया प्रोजेक्टर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
Follow us on Google News
share

Palamu News: हरिहरगंज में सीता प्लस टू उच्च विद्यालय को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अंतर्गत एक प्रोजेक्टर भेंट किया गया है। यह प्रोजेक्टर विद्यालय की संस्कृत लैब में डिजिटल शिक्षण को बढ़ावा देगा। नगर पंचायत अध्यक्ष के पति जानू चौधरी ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग आवश्यक है।

Palamu News: सीता प्लस टू उवि के संस्कृत लैब में दिया प्रोजेक्टर

Palamu News: हरिहरगंज। शहर के सीता प्लस टू उच्च विद्यालय को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अंतर्गत भारतीय ज्ञान परंपरा को सशक्त बनाने की दिशा में की जा रही पहल के तहत शुक्रवार को नगर पंचायत अध्यक्ष शीला चौधरी के पति जानू चौधरी ने एक प्रोजेक्टर भेंट किया है। विद्यालय की संस्कृत लैब के लिए प्रोजेक्टर मिलने से काम में और तेजी आएगी। जानू चौधरी ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग समय की आवश्यकता है। प्रोजेक्टर के माध्यम से विद्यार्थियों को एनिमेशन, ऑडियो-विजुअल सामग्री एवं डिजिटल शिक्षण पद्धति से शिक्षा दी जा सकेगी। शिक्षक डॉ. राजकुमार ने नगर पंचायत के जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों एवं शिक्षा प्रेमियों से भी अपील की है की वे आगे आकर संस्कृत लैब को समृद्ध बनाने तथा भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण और संवर्धन में अपना योगदान दें।

विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉ. अजय प्रसाद राय, डॉ. ओरेन्द्र कुमार यादव, डॉ. नागदेव यादव आदि मौके पर उपस्थित थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Projector Palamu Latest News Palamu News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।