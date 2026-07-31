Palamu News: शहरी गरीबों की आजीविका सुधारने को लेकर नगर निगम में हुआ विमर्श

Palamu News: पलामू जिले के मेदिनीनगर नगर निगम में शहरी गरीबों और कमजोर वर्ग के लिए रोजगार, स्वरोजगार और कौशल विकास के अवसर बढ़ाने को लेकर फोकस कार्यशाला का आयोजन किया गया। बैठक में शहर की आजीविका की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करते हुए कार्ययोजना तैयार करने के सुझाव लिए गए।

Palamu News: मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। पलामू जिले के मेदिनीनगर नगर निगम में शुक्रवार को शहरी गरीबों और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए रोजगार, स्वरोजगार व कौशल विकास के अवसर बढ़ाने को लेकर फोकस कार्यशाला का आयोजन किया गया। वर्कशॉप में एनआईटी से प्रोजेक्ट एसोसिएट साक्षी अंजली, प्रीतेश रंजन और लिखिता एम एच और सलाहकार जीवांशु उत्तम उपस्थित रहे।

बैठक की चर्चा बैठक में शहर की आजीविका की वर्तमान स्थिति, समस्याओं और रोजगार के अवसरों पर चर्चा करते हुए शहर आजीविका कार्य योजना तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव लिया गया। नगर आयुक्त रंजीत लाल ने शहर वासियों की जरूरत के अनुसार स्किल का प्रशिक्षण देने का सुझाव देते हुए कहा कि लोगों को होम एप्लायंसेज की जरूरत का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत आरो वाटर मशीन की मरम्मती, इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, वाशिंग मशीन आदि निर्मित करने का प्रशिक्षण शामिल है।

नवीन उत्पाद की मांग अपर नगर आयुक्त विनोद कुमार ने बताया कि बाजार में नए उत्पाद की मांग बहुत है। ऐसे में लोगों को जरूरत और उपभोक्ताओं की मांग के अनुरूप वस्तु निर्माण का प्रशिक्षण देना चाहिए। उल्लेखनीय है कि नगर प्रशासन निदेशालय, झारखंड की पहल पर शहरी नियोजन और डिज़ाइन में उत्कृष्टता के लिए एनआईटी कालीकट की टीम मेदिनीनगर नगर निगम के लिए कार्य योजना तैयार कर रही है। टीम ने निगम के पदाधिकारियों, फुटपाथ दुकानदारों, स्वयं सहायता समूहों, गिग वर्कर और निर्माण श्रमिकों समेत विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों से बातचीत की। सभी का सुझाव लिया गया और इसे टीम नगर प्रशासन निदेशालय के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

अध्ययन और सुझाव बैठक में शहर में आजीविका से जुड़ी मौजूदा स्थिति और कमियों की पहचान कर उन्हें दूर करने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाने पर जोर दिया गया। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से शहरी गरीबों को जोड़ने के लिए बेहतर समन्वय की आवश्यकता बताई गई। कार्यशाला में नगर निगम से सतीश कुमार, अभिषेक कुमार , राजन सिंह,जिला उद्योग केंद्र के प्रतिनिधि ,जेएसएलपीएस के प्रतिनिधि,चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि, सफाई निरीक्षक, फुटपाथ दुकानदार संघ के प्रतिनिधि, स्वयं सहायता समूहों की सदस्य, और निर्माण श्रमिक मौजूद रहे।