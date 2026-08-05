Palamu News: बिजली की समस्या को लेकर महाप्रबंधक को सौंपा मांगपत्र

Palamu News: हुसैनाबाद। पलामू जिले के हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र में लगातार बनी बिजली समस्याओं को लेकर पूर्व विधायक कमलेश कुमार सिंह के निर्देशन में बुधवार को एक प्रतिनिधिमंडल ने डालटनगंज स्थित झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) के महाप्रबंधक से मुलाकात कर 12 सूत्री मांग पत्र सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने चेतावनी दी है कि अगर जनहित से जुड़ी इन मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो पूर्व विधायक के नेतृत्व में लोकतांत्रिक किा जाएगा। प्रतिनिधिमंडल ने महाप्रबंधक को सौंपे ज्ञापन में हुसैनाबाद में अनुमंडल विद्युत डिवीजन की स्थापना, पचंबा ग्रिड में 50 एमवीए क्षमता के पावर ट्रांसफार्मर की स्थापना, विभिन्न विद्युत सब-स्टेशनों के सुदृढ़ीकरण, बैरांव पावर सब-स्टेशन की क्षमता वृद्धि, किसानों के जले हुए ट्रांसफार्मरों का त्वरित प्रतिस्थापन तथा हरिहरगंज और पिपरा क्षेत्र में निर्बाध बिजली आपूर्ति की मांग की है।