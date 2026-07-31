Palamu News: पलामू के 386 आंगनबाड़ी केंद्रों में नहीं है बिजली की व्यवस्था

Palamu News: मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। पलामू के 386 आंनबाड़ी केंद्रों में बिजली की व्यवस्था नहीं होने से बच्चों समेत कर्मियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिले में वर्तमान समय में 2629 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहा है। इसमें 1003 आंगनबाड़ी केंद्र किराये के मकान में संचालित किए जा रहे हैं। जबकि शेष आंगनबाड़ी केंद्र का अपना भवन है या सरकारी भवनों में संचालित किए जा रहे हैं। जिले में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र में शून्य से छह साल के एक लाख 55 हजार बच्चे नामांकित हैं। जिला समाज कल्याण विभाग के पोषण अभियान के जिला समन्वयक अनूप शर्मा ने बताया कि जिन 386 आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली की व्यवस्था नहीं है,इसमें 135 आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली कनेक्शन लेने के ऑन लाइन किया गया है।

उन्होंने कहा कि जिन केंद्रों में बिजली कनेक्शन लेने के लिए ऑन लाइन आवेदन किया है,उसमें संभावना है कि इस माह में बिजली कनेक्शन लग जाएगा। शेष बचे आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली कनेक्शन लेने की प्रक्रियाधीन है। आने वाले समय में सभी केंद्रों में बिजली की व्यवस्था उपलब्ध हो जाएगा,ताकि बच्चों और कर्मियों को बिजली के अभाव में हो रहे परेशानियों से निजात मिल सके। सेविकाओं का कहना है कि बिजली नहीं रहने से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बिजली की व्यवस्था नहीं रहने के कारण पानी की समस्या ज्यादा उत्पन्न होती है। पीने के पानी का संकट होता है। वहीं शौचालय में बिजली की व्यवस्था नहीं रहने से बाहर से लाकर शौचालय में पानी रखना पड़ता है। खासकर गर्मी के दिनों में बच्चों समेत कर्मियों को परेाशानियों का सामना करना पड़ता है। आंगनबाड़ी केंद्रों के सेविकाओं को अधिकांश कार्य डिजिटल करना पड़ता है,परंतु बिजली के अभाव में भी प्रभावित होता है। मोबाइल के माध्यम से अधिकांश रिपोर्टिंग करना पड़ता है। केंद्र में बिजली नहीं रहने और मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है। कमरों में रोशनी न होने पर बरसात के दिनों में जब आसामन में बादल छा जाते हैं तो उस समय पढ़ाई कराने में कठिनाई होती है।अगस्त माह से आंगनबाड़ी केंद्र में उपलब्ध होगा टीएचआर- जिला समन्वयक ने बताया कि मार्च के बाद से आंगनबाड़ी केंद्रों में टेक होम राशन (टीएचआर) नहीं मिल पा रहा था। इस कारण लाभुक इससे वंचित थे। उन्होंने कहा कि निदेशालय से मिली जानकारी के अनुसार अगस्त माह से आंगनबाड़ी केंद्रों में टीएचआर उपलब्ध हो जाएगा। इसके बाद लाभुकों को टीएचआर का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।